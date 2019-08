Frente Amplio votó paridad en sus listas pero ahora analiza cómo cumplirla

Fue la moción sorpresa en el Plenario del Frente Amplio el 8 de julio de 2017. En medio de la discusión del capítulo "igualdad de género" en un documento de "estrategia política", dirigentes de la coalición plantearon adoptar la paridad total como criterio para todos los cargos electivos, y a partir de ello el oficialismo se comprometió a presentar listas con equilibrio de hombres y mujeres.

El documento votado no sin oposiciones señalaba que el Frente Amplio "asume la representación igualitaria de hombres y mujeres en todos los cargos electivos que se postulen". La cuenta oficial de la fuerza política comunicó en ese entonces que quedaba aprobada "la paridad de género en la conformación de sus listas para cargos electivos”.

Dos años después, sin embargo, no está claro dentro del FA cuál es el alcance de esa resolución tan celebrada en su momento. En plena ronda de negociaciones electorales, varios sectores del oficialismo plantearon sus dudas respecto a cómo debe respetarse en los hechos esa paridad proclamada en el papel. ¿Implica intercalar hombre y mujer en cada puesto o puede alternarse por duplas? ¿Qué pasa con el género de los suplentes? ¿Qué consecuencias hay para quien no lo respete?

Para despejar la incógnita, el Secretariado Ejecutivo pidió el asesoramiento de la comisión jurídica electoral del FA. El lunes pasado los delegados del Secretariado recibieron el informe de ese órgano, que plantea una serie de criterios de cómo interpretar el mandato de la paridad. Participantes de la reunión dijeron a El Observador que esos criterios "se están discutiendo" entre los sectores, que la posición de la comisión "no es vinculante" y que el debate continuará en la sesión del próximo lunes, aunque la palabra final será de la Mesa Política.

Según explicaron los informantes, la comisión señaló que entre los suplentes debe haber la misma cantidad de hombres y mujeres. Para definir las suplencias, la comisión sugiere adoptar el criterio de la ley de cuotas para cada fila de la lista. Eso implica que de cada tres lugares haya uno de un género y dos del otro.

Entre los titulares, por su parte, se propone un intercalado de géneros "en duplas". Es decir, se acepta el orden A-B-A-B pero también A-B-B-A-A-B-B-A. Si se adoptara ese criterio, por ejemplo, el Partido Socialista debería rever su lista a Diputados en Montevideo. La agrupación –que en su momento fue de las principales impulsoras de la paridad– votó una lista con dos hombres en los primeros lugares, dos mujeres después, seguidas por dos hombres, y así sucesivamente. Varios sectores entienden que esa modalidad no respeta el compromiso adoptado dos años atrás.

El PS acordó su lista en julio, a través de una elección interna. Allí se resolvió que el primer lugar sería ocupado el secretario general Gonzalo Civila y el segundo por el jerarca de la OPP Fernando Isabella. Fuentes de la agrupación señalaron que los estatutos del PS avalan esa modalidad pero que "acatarán" lo que resuelva el Frente Amplio.

Alertas previas

Ya en 2017 varios dirigentes del oficialismo habían advertido acerca de las complicaciones que traería a futuro la paridad resuelta en el Plenario. En particular, las dudas recaían sobre la ausencia de criterios claros para instrumentar el compromiso asumido. Entre otros, los diputados José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) y Alejandro Sánchez (MPP) argumentaron públicamente que si bien el espíritu era "compartible", existían "diferentes interpretaciones" sobre el "alcance" de la normativa.

Además, en el FA hubo quienes cuestionaron la forma en la que se votó la resolución, argumentando que se trató de una "moción inesperada". "Hay diferentes interpretaciones sobre lo aprobado porque no se discutió", dijo Sánchez a El País días después del Plenario. "Esto hubiera ameritado una discusión mucho más profunda dentro del Frente Amplio porque no puede haber interpretaciones diferentes en un tema que es tan sensible como este y en el cual tenemos que estar todos comprometidos", añadió el legislador.

Negociaciones de alianzas y el sublema de Amado

El "todos hablan con todos" continúa como mantra en el Frente Amplio para explicar las intensas negociaciones por las alianzas electorales. Por estas horas está avanzado un "acuerdo macro" entre el Partido Socialista y Casa Grande para integrar un mismo sublema y atarlo a lineamientos programáticos comunes. El MPP había acercado su propia propuesta de alianza a los socialistas, que incluía un "paquete" de varios departamentos y no obtuvo el visto bueno del Comité Central.

Las conversaciones alcanzan también al diputado Fernando Amado, que con su grupo Unir llegó a un acuerdo político-electoral con el Frente Amplio y el candidato Daniel Martínez. Si bien Unir no se integrará a la coalición de gobierno ni estará sujeto a sus mandatos, el sector concurrirá a las elecciones utilizando "de prestado" el lema Frente Amplio y tiene "a disposición" las diferentes instrumentos de ingeniería electoral, señalaron fuentes políticas.

El sector de Amado ha estado en contacto con diversos grupos del Frente Amplio que ven con buenos ojos realizar alianzas concretas con Unir. El líder del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, dijo que el diputado es "una figura interesante" y se mostró abierto a conversar. En Unir dan por hecho que concurrirán dentro de un sublema junto a algún grupo "moderado" del FA.