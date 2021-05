Friends en HBO: 7 cosas que revela el tráiler del reencuentro de los protagonistas de la serie

Diecisiete años después de que Friends llegara a su fin, estamos a punto de ver algo que muchos hemos estado esperando.

HBO Max Este reencuentro es el momento que muchos fanáticos de Friends estaban esperando.

HBO Max lanzó el primer tráiler del esperado reencuentro de los seis protagonistas de la serie.

Pero en lugar de filmar un nuevo episodio de Friends, los actores se juntaron para un programa especial para recordar su tiempo en la serie.

El programa debía salir al aire en esta época en 2020, pero se retrasó debido a ya sabes qué.

David Schwimmer, sin embargo, dijo que la demora había hecho que la reunión fuera más significativa para las seis estrellas.

"Resultó ser algo realmente especial para los fanáticos. Creo que va a levantar el ánimo de mucha gente", dijo Schwimmer el jueves.

"Levantó el mío", agregó Matt LeBlanc.

Ahora tenemos el primer tráiler oficial del programa y nos sentimos aliviados por poder decir que parece extremadamente prometedor.

1. Los artistas invitados están muy comprometidos

HBO Max Cara Delevigne aparece llevando el vestido de dama de honor de Rachel.

Seré honesto. Cuando vi la ridículamente larga lista de estrellas que aparecía en la reunión, me puse nervioso.

No es que tenga nada en contra de David Beckham, Lady Gaga, BTS, Mindy Kaling, Justin Bieber, Malala Yousafzai y Cindy Crawford. Solo me preocupaba que la participación de tantas estrellas significara que la reunión buscaba momentos virales en las redes sociales a costa de tiempo de calidad con el elenco.

La buena noticia es que los productores parecen haber entrelazado a las celebridades invitadas de manera sutil e inteligente.

Uno de los aspectos más destacados del tráiler es ver a Cara Delevigne con el vestido rosa brillante de dama de honor de Rachel del episodio The One with Barry and Mindy's Wedding ("El de la boda de Barry y Mindy").

Cuando se da la vuelta, Delevigne incluso tiene la parte de atrás del vestido atrapada en su ropa interior, al igual que le sucedió a Rachel en la serie. Aplaudimos esta atención al detalle.

La modelo parece estar participando en una especie de desfile de moda de Friends, que también presenta a alguien vestido como el armadillo navideño (de uno de los mejores episodios de la serie). Aún no podemos decir quién lleva ese disfraz. Crucemos los dedos por que sea Bieber.

2. Los humanos envejecen

HBO Max Los años han pasado por los protagonistas de Friends.

Estamos tan sorprendidos como tú, pero casi dos décadas después del fin del programa, varios de nuestros antiguos amigos ahora tienen arrugas y canas.

Por ejemplo, cuando Chandler y Joey se relajaban en su sillones hace años, eran dos compañeros de casa de Nueva York de unos veinte años, preparándose para ver Baywatch. Ahora, parece que Matthew Perry y Matt LeBlanc necesitan activamente descansar.

Nota al margen: esta escena en particular presenta la aparición de uno de los mejores personajes de Friends: el adorable pingüino de Joey, Hugsy (en la foto de arriba, a la izquierda).

3. Puede que necesitemos una ronda relámpago

HBO Max En un momento del reencuentro, veremos qué tanto conocen los actores a los personajes.

Si bien estamos ansiosos por escuchar a las seis estrellas de Friends compartir recuerdos con James Corden con una buena taza de café, también hay muchas actividades y juegos en el especial para animar las cosas.

Hay una lectura de mesa, donde los seis actores repasan algunas de sus escenas favoritas, incluida una del capítulo titulado The One Where Everyone Finds Out ("En el que todos se enteran"), en el que escuchamos a Lisa Kudrow como Phoebe gritando una vez más "¡Mis ojos! ¡Mis ojos!".

También vemos a Kudrow tocando su guitarra acústica. Probablemente interpretará Smelly Cat, aunque personalmente estamos esperando una interpretación del clásico de Phoebe Buffay, muy subestimado, It Only Takes Two Heart Attacks.

HBO Max ¿Qué canción tocará Phoebe?

Luego está el desfile de moda de Friends antes mencionado y la visita al set, que incluye reconstrucciones de los dos apartamentos principales, la fuente del inicio de los capítulos y la cafetería Central Perk.

Pero seguramente lo más destacado es la recreación de la prueba de trivia de Ross de la cuarta temporada, donde los personajes compiten por demostrar quién se conoce mejor.

¿Cuántas páginas tenía la carta que Rachel le escribió a Ross? "Dieciocho páginas", grita LeBlanc. "¡Por ambas caras!" agrega Jennifer Aniston.

No estamos seguros de quién gana, pero es de esperar que haya una ronda relámpago para resolverlo.

4. Chandler puede llorar

HBO Max Parece que veremos a Matthew Perry llorando.

Chandler era un personaje que luchaba por mostrar sus emociones, hasta el punto de que los guionistas de la serie basaron un episodio completo en torno al tema.

El capítulo The One Where Chandler Can't Cry ("En el que Chandler no puede llorar") muestra al grupo sorprendido por la poca frecuencia con que Chandler se molesta visiblemente y Mónica presenta una variedad de escenarios para ver si puede hacer que su amigo derrame algunas lágrimas.

Pero en la vida real, el actor Matthew Perry claramente no tiene ningún problema en mostrar sus emociones.

No sabemos qué lo desencadena, pero en el tráiler vemos a Perry diciendo "sí, voy a llorar ahora", mientras Aniston pone su mano sobre su hombro.

Confiamos en que Perry no sea el único que llore. "¿Dónde está la caja de pañuelos?", pregunta Aniston en un momento dado del programa, reflejando el estado de ánimo de cada espectador.

5. Los personajes secundarios están de vuelta

HBO Max Tom Selleck y Maggie Wheeler participan también en el reencuentro.

Si bien podríamos haber estado ansiosos por las celebridades al azar, nos complació saber que la reunión contará con algunos de los actores secundarios del programa.

James Michael Tyler (Gunther), Reese Witherspoon (la hermana de Rachel, Jill) y Elliott Gould y Christina Pickles (los padres de Ross y Monica, Jack y Judy) se encuentran entre las estrellas que regresan a nuestras pantallas.

Dos de los personajes recurrentes aparecen en el tráiler: Tom Selleck (el exnovio de Monica, Richard) y Maggie Wheeler (Janice).

Sin embargo, algunos fanáticos han expresado su decepción porque Paul Rudd (el esposo de Phoebe, Mike) no participa, ya que efectivamente se convirtió en el séptimo miembro del elenco principal en las últimas dos temporadas.

6. Ross y Rachel se estaban dando un tiempo

HBO Max ¿No era que no se podía decir malas palabras en el show?

Incluso Jennifer Aniston cree que sí.

De hecho, cuando Corden plantea esta pregunta, a los seis miembros del elenco, todos parecen estar bastante de acuerdo en que Ross y Rachel le estaban dando un tiempo a su relación y, por lo tanto, Ross técnicamente no hizo nada malo al acostarse con la chica de la tienda de las fotocopias.

Excepto por uno de ellos.

Usando malas palabras, que nunca se permitían en el programa, LeBlanc responde: "Bull..." (mier...) para sorpresa y deleite de David Schwimmer.

7. Courtney Cox tenía dificultades para aprenderse sus diálogos

HBO Max Aparentemente Courtney Cox tenía dificultades para aprenderse sus diálogos.

Como hermana de Ross, mejor amiga de Rachel y esposa de Chandler, Mónica estaba en el centro del show. "Eres el pegamento que mantiene unido a este grupo", le dijo Ross una vez en el capítulo The One With the Pediatrician ("Con el pediatra").

Pero en la vida real, Courtney Cox aparentemente luchaba por recordar lo que se suponía que Mónica debía decir en sus escenas.

En uno de los momentos más divertidos del tráiler, vemos a los seis miembros principales del reparto visitando el set del apartamento de Mónica y Rachel.

Matt LeBlanc mueve el frutero de la cocina a un lado y pregunta: "¿Courtney todavía tiene sus líneas escritas en la mesa?".

Estamos impacientes por ver el programa completo. Por ahora, el tráiler se puede ver en YouTube.

HBO Max ¿Estás emocionado por el reencuentro?

HBO Max El reencuentro se produce 17 años después del final de la serie.

