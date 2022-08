Frigocerro acusó a trabajadora de alterar 15 cajas con carne para exportar a China

El 4 de julio un trabajador del área de mantenimiento del frigorífico Frigocerro (ubicado en Durazno) fue despedido, según alega la empresa por bajo rendimiento.

El 22 del mismo mes, una trabajadora fue despedida en esa misma empresa, en ese caso por notoria mala conducta y por una falta considerada como muy grave por empresa: alterar un producto.

Ambas informaciones fueron brindadas a El Observador por el abogado Dante Alessandra, asesor legal de la empresa con sede en Santa Bernardina.

Según detalló el profesional, ese viernes 22 de julio la trabajadora –que llevaba nueve meses en la empresa– tuvo una discusión con un compañero y dijo que se iría. Luego de retirarse, tras ser advertida por un superior de que no podía abandonar el lugar de trabajo, la empresa la sancionó por cinco días, pero el sábado, en reunión de directorio, se declinó esa sanción y se decidió despedirla, por “notoria mala conducta”, “por los insultos que dijo en recursos humanos”, contó.

La empresa se reunió en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con la Federación Obrera de la Carne y Afines (Foica), gremial que denunció que la trabajadora había sido despedida por estar vinculada al sindicato –dado que ese mismo viernes se afilió al gremio– y pidió el reintegro de ambos trabajadores.

Por su parte, el abogado de la empresa sostiene que hasta ese momento ellos no sabían que la mujer se había agremiado.

Una falta “gravísima”

En el marco de reuniones que hubo para considerar la situación, el MTSS pidió a la empresa considere el reintegro de la trabajadora, pero una denuncia hizo que la empresa decidiera no dar marcha atrás.

Según relató Alessandra, en el área de control de calidad se encontró una caja –que iba a ser exportada a China– con las etiquetas al revés (la que debía ir afuera estaba adentro, y viceversa).

“Cuando abren la caja resulta que no solo estaban las etiquetas cambiadas, sino que había otra mercadería. En esa carga encontraron 15 cajas iguales. Adentro de la caja está el tique y número de carné de la trabajadora. En la caja figura que el empaque fue cerrado por ella el viernes 22. El mismo día que hizo abandono, esas cajas fueron alteradas. Eso es gravísimo”, detalló el abogado.

Según informó, hay cinco testigos del hecho y ya se relató un informe. “El sindicato pide el reintegro de los trabajadores y eso no es posible, ya se decidió que no”, resaltó.

Fotos de la carga alterada fueron entregadas al MTSS y también a la Foica.

Martín Cardozo, presidente de la gremial, dijo a El Observador que la gremial se enteró del supuesto hecho con las fotos entregadas en esa instancia y que para tener garantías sobre lo ocurrido se solicitó que se realice una investigación sobre la trabajadora.

“Si es responsable tiene que ser despedida, después discutiremos la carátula para que se le pague el despido (ya que al ser desvinculada por mala conducta no le corresponde ese pago). Por eso no reivindicamos los dos despidos, reivindicamos una investigación con garantías y sí reintegrar al otro trabajador”, explicó, y destacó que las cajas "no pasaron solo por las manos de esa trabajadora".

Dos trabajadores fueron despedidos de Frigocerro.

Pese a los paros, Frigocerro sigue faenando

Diego Ortíz, propietario del frigorífico, aseguró a El Observador que hasta el momento no hay ninguna resolución distinta a la que tomó la empresa. “Se han hecho muchas reuniones, pero las causas de despido son muy importantes, no hay forma de dejarla (a la trabajadora) dentro de la empresa”, remarcó.

El empresario aseguró que pese a que la Foica realice paros, las actividades en la planta no se han detenido, dado que de aproximadamente 200 trabajadores solo 40 están agremiados.

El paro del jueves y otro consecutivo, también de 24 horas, este viernes han afectado a varias plantas en todo el país, de diverso modo.

El presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu), Marcelo Secco, expresó este viernes a El Observador que “por esas denuncias contra una empresa están dejando de rehén a toda la industria”.

Foica denuncia irregularidades y beneficios

Los trabajadores fueron convocados para una reunión con el MTSS el próximo lunes 8 de agosto a la hora 11.30 con la condición de levantar las medidas, lo que se analizará en un plenario, informó Cardozo.

La Foica está abierta a participar de esta reunión, pero pidió que concurra el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, considerando la reponsabilidad del MGAP de controlar las actividades de los frigoríficos.

Eso es porque Frigocerro "como empresa viola todas las leyes y normativas a nivel nacional”, dijo el dirigente sindical, quien sostuvo que "el MGAP debería intimar a Frigocerro porque por un lado están violando la normativa uruguaya y por otro beneficiándose".

Cardozo detalló: "Esto te lo digo y me hago cargo, porque lo dijo el abogado de la empresa, que reconoció pagos irregulares que le llaman bonificación pero son pagos en negro". Además, la empresa "no reconoce al gremio, no le descuenta la cuota sindical adecuadamente, los suspenden si toman medidas, no les pagan las horas sindicales, les descuentan presentismo si hacen uso de horas sindicales, viola el convenio de negociación colectiva, paga irregularmente el presentismo y la antiguedad".

También "viola la ley 5.032 de seguridad y salud", agregó.

Finalmente, desde la federación se reclama que Frigocerro se beneficia de una declaración de interés departamental que le permite tener beneficios tributarios, como por ejemplo exonerar la patente y el seguro de sus vehículos, beneficio que se extiende desde 2009.