"Fui privilegiada": Cosse recordó a su familia y se emocionó durante su discurso en el foro de liderazgo

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, participó este jueves como oradora en el segundo Foro de Mujeres que llevó a cabo el club de ejecutivos Piso 40 del World Trade Center (WTC) y abordó la temática del liderazgo. Durante su intervención de 10 minutos aproximadamente, hubo momentos en los que la intendenta estuvo al borde de las lágrimas.



En su disertación, Cosse recordó a su núcleo familiar y a sus maestras. "Me siento afortunada porque tuve algo importante que ha signado mi vida: mi madre, mi padre, mi abuela y las maestras", expresó.

La jerarca recordó que sus padres la convencieron de que ella podía convertirse en lo que quisiera, "incluso en astronauta" si se lo proponía.

Cosse recordó que, cuando ella era una niña, para su abuela "era sagrado" el tiempo destinado a sus estudios y que creaba un ambiente de silencio —incluso cuando algunas visitas llegaban a su casa— para que nadie la interrumpiera. "Mi abuela llegó del campo muy chica; pudo hacer hasta tercero de escuela y eso le daba vergüenza", narró.

Además, la intendenta recordó a su maestra de tercero, quien la "hizo enamorar de la geometría", pese al miedo que le causaba la matemática en primera instancia, y describió ese curso como el disparador para "encontrar un camino".

La intendenta de la capital señaló que estas personas componen su "raíz" y que ella siempre los lleva consigo.

Sin embargo, expresó: "Fui criada con amor, pero esta no es la realidad de todas".

Cosse expresó que en su trayecto, que va desde su paso por la universidad, hacer política y formar una familia, aprendió que "nunca alcanza" con los mensajes de aliento para las mujeres.

"Fui privilegiada, me crié en el amor. En la vida he intentado pasar los obstáculos, y, en ese camino, de constantes exámenes una piensa que la vida es solo eso, y que lo puede hacer cualquiera", desarrolló. "Hay que aprender a escuchar", agregó.

Y continuó: "Pero aprendí que el mundo es más que eso, más que mi casa, mi escuela. Hay mujeres que no pueden, la gran mayoría no pueden solas". Esto se debe a que existen "mujeres que han sido criadas en situaciones complejas o tienen recursos, pero no saben qué quieren".

"Esto va más allá de los barrios o sectores", puntualizó.

Cosse decidió cerrar su intervención sobre liderazgo con una experiencia que le sucedió recientemente. "Hace poco una mujer, formada, profesional, con trabajo, solicitó una audiencia conmigo, y era víctima de violencia" en su hogar, comenzó diciendo.

La intendenta expresó que por prejuicios no se acercaba a las políticas de la intendencia para afrontar esa situación, debido a su situación económica y social. Pero un día decidió ir. "Había solicitado la audiencia conmigo para agradecer" y "ofrecer ayuda", señaló Cosse.

A lo que la intendenta le respondió que alcanzaba con que divulgara su experiencia a su círculo íntimo. "Mientras la escuchaba comencé a tomar nota mental de todo lo que me decía", agregó. Y remarcó que las situaciones en que las mujeres sufren violencia de género (en mayor o menor medida) no depende de sus condiciones sociales o económicas.

La intendenta se comprometió a llevar estas redes de ayuda para más barrios y sectores.

Como líderes en el sector público "tenemos la responsabilidad de no mirar para el costado y hacer que el Estado abra puertas" para brindar oportunidades, expresó.

"Cuando damos algo, esa persona —que saca lo mejor de su humanidad— lo devuelve mil veces. Y a nosotros nos devuelve la energía vital de seguir y de no rendirnos", concluyó Cosse.