Funcionario de la intendencia de Colonia fue condenado por suministro de drogas

Un funcionario del área de Turismo de la Intendencia de Colonia, que encabeza el intendente Carlos Moreira, y militante del Partido Nacional en Nueva Helvecia fue condenado como autor de suministro de drogas en el marco de la "Operación Murmullo 4".

El trabajador, identificado como Diego Cruz, integra la comuna desde hace seis meses ocupando un cargo en la Dirección de Turismo, informó el semanario Crónicas del Este.

Cruz tenía su vehículo ploteado con cartelería del No a la derogación de la Ley de Urgente Consideración y en apoyo al diputado nacionalista Mario Colman, quien se desmarcó de los hechos.

Consultado por El Observador, el legislador reconoció que conoce al funcionario, quien se puso a disposición suya apenas ingresó a la comuna y supo ayudarlo con fotografías en distintos actos -tal y como se aprecia en sus redes sociales-, aunque negó que tengan un vínculo cercano.

"Él iba a sacar fotos (a los actos) y tenía una máquina de plotear. Antes trabajó en una lista del dirigente (Walter) Godoy y se puso a disposición de nosotros, pero la investigación es de hace dos años y no tiene nada que ver conmigo", explicó.

Cruz, que se dedica a trabajos digitales y de cartelería, militó por la agrupación Juntos por Nueva Helvecia, correspondiente a la lista 4904, del intendente Moreira, durante la campaña por las elecciones departamentales de 2020.

Previo a la resolución de la Justicia, había consultado al diputado para plotear su vehículo con cartelería suya. "Si mañana te llama alguien para plotear, ¿qué le vas a decir? 'Bueno, bienvenido'", señaló Colman.

Luego, aclaró: "No era un colaborador estrecho mío". E insistió: "Me meten a mí, me la dieron en la frente y yo no tengo nada que ver con eso".

Cruz deberá cumplir la pena de dos años de penitenciaría, informó la Fiscalía.

"Operación Murmullo 4" es el cuarto operativo de una causa por narcotráfico que ya lleva 77 personas condenadas y un imputado, informaron fuentes de Fiscalía.

La investigación por esta causa comenzó en 2018, y en noviembre de 2020 fueron detenidos los primeros 23 implicados en la primera "Operación Murmullo", según un comunicado del Ministerio del Interior (MI).