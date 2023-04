Gabriel Batistuta mostró la espectacular mansión donde vive, en medio del campo

Gabriel Batistuta construyó una espectacular mansión en medio del campo, en Malabrigo, un pequeño paraje a 40 kilómetros de Reconquista, la ciudad en la que nació. En ese lugar pasa la mayor parte de su tiempo y publicó fotos en redes sociales.

El exfutbolista, de 54 años, comenzó su carrera en Newell's Old Boys y continuó en River Plate y Boca Juniors antes de dar el salto a Italia, donde jugó en Fiorentina, Roma e Inter de Milan. Su último club a nivel profesional fue Al Arabi de Qatar.

LA MANSIÓN DE BATISTUTA DE 129 MIL HECTÁREAS 😱



👉🏼 Gabriel #Batistuta mostró en sus redes sociales parte de la mansión en la que vive.



La casa de campo está ubicada en Malabrigo, cerca de la ciudad de Reconquista, Santa Fe. 🏡 pic.twitter.com/f7xO1QrROk — Boing 97.3 (@radioboing) April 18, 2023

La casa de campo del Bati cuenta con 129 mil hectáreas (equivalente a casi 177 canchas de fútbol) en donde tiene instalada una cancha de golf, un deporte que le apasiona y al que supo jugar con el español Pep Guardiola.

“Al golf juega bien Pep, sí, juega bien, es terrible, siempre quiere ganar… ¡Pero conmigo no puede! El hijo me ganó, Marius, nos pegó un baile... pero Pep no, no puede conmigo…”, dijo hace algunos años al diario La Nación.

La mansión tiene un estilo antiguo y rústico, como mucha madera como elemento principal de decoración, según un informe de TN.

Atardeceres en el campo de Bati

Batistuta también se encarga de hacer los asados en las reuniones familiares.

Hasta que apareció Lionel Messi, Batistuta era el goleador histórico de la seleccióni argentina con 54 goles, marca que fue sobrepasada por el actual jugador del PSG en 2016.

Bati jugó 77 partidos oficiales con la albiceleste, ganó las Copa América de 1991 y 1993, la Copa Confederaciones 1992 y una Copa de Campeones Conmebol-UEFA en 1993.