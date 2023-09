Gabriela Fossati apuntó contra Lucía Topolansky por su pasado como guerrillera tupamara

La exfiscal Gabriela Fossati se refirió a su posible ingreso a la política luego de haber renunciado a la Fiscalía General de la Nación y sostuvo que tiene "corazón wilsonista" aunque supo votar al Frente Amplio en una elección.

"Si la vida me indica que tengo posibilidad de hacer algo positivo en el sistema político, lo haré. Porque creo que todos los uruguayos tenemos que aportar", dijo en entrevista con 12 PM (Azul FM) y aseguró que todavía no lo tiene decidido y que tampoco ha mantenido contactos con dirigentes.

Fossati aseguró que tiene "un corazón wilsonista" y que militó en la dictadura antes de ingresar a la función judicial. "Me expuse, no como otra gente que no habla. El wilsonismo no representaba ningún sector de derecha, hoy quizás hay pocos que representen el wilsonismo", agregó.

"Yo soy de las personas que me aparté de mi corazón por mi trabajo, a veces voté con la cabeza, y a veces votaba a la minoría para que la minoría pudiera hacer el equilibrio. De hecho en el 89, cuando salió Lacalle Herrera, yo voté al Frente Amplio para que tuviera más incidencia, porque en ese momento tenían ideas más interesantes que luego cuando fueron gobierno no las ejercieron", sostuvo.

Fossati agregó durante el juicio al excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, desde el Frente Amplio la hicieron sentir como un "enemigo" y que recibió "mucha violencia y hostigamiento" por parte de representantes del Frente Amplio. "No solamente Fernando Pereira, sino un también un artículo que leí de Lucía Topolansky que afirmaba que yo había derrapado por iniciarle una investigación a (Gustavo) Leal", aseguró.

"O sea yo había derrapado por cumplir mi rol, la ley, investigar a todas las personas que creo que se han apartado de la ley. Y lo dice una persona que, recuerdo el impacto que tuve cuando vi un documental de ella y su hermana riéndose de como decidían la ejecución de personas. El homicidio es un delito grave en nuestro país. La lógica es tan absurda desde la mirada política que para algunas personas es un derrape cumplir la ley y es correcto apartarse de la ley", disparó.