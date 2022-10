Fiscal Fossati: "¿Cuál sería el problema de ser comunista o blanca? Solo lo sería si dejara de cumplir con mi trabajo" 

La fiscal Gabriela Fossati dijo a El Observador que se siente preocupada y agraviada por el modo en que algunos medios y periodistas están cubriendo su desempeño en el llamado “caso Astesiano”.

“Se está repitiendo un comportamiento muy preocupante”, dijo la fiscal. “Se extrae una argumentación del contexto de una audiencia, se la ubica en otro contexto, se le asigna una intencionalidad adecuada los intereses de quien quiere generar determinada noticia, se le agrega otra información también fuera de contexto y se crea un titular”.

Fossati reclamó que se le permita hacer su trabajo y que la Justicia se mantenga alejada de colores políticos. “Me han dicho ‘comunista’ y luego ‘blanca como hueso de bagual’, entre tantos adjetivos, pero esos no los considero insultos. ¿Cuál sería el problema de ser comunista? Sería un problema solo si yo lo fuera y al mismo tiempo beneficiara a los comunistas. Pero ser comunista o blanca es un derecho. ¿Cuál sería el problema si yo fuera blanca? Solo lo sería si dejara de cumplir con mi trabajo y beneficiara a los blancos, o no actuara ante ellos”, dijo.

“Me pareció muy mal la discriminación y persecución que hubo durante años en Fiscalía. Me parecería muy mal que ahora los que eran perseguidos se transformen en perseguidores. Yo sigo esperanzada de que la Justicia no se contamine de colores y de que se reviertan algunas acciones, sobre todo para los que vienen”, agregó la fiscal que ha denunciado en anteriores oportunidades que se sintió perseguida cuando Jorge Díaz era fiscal de Corte.

Días atrás el canal municipal montevideano TV Ciudad, afirmó que Fossati “defendió al presidente” Luis Lacalle Pou. Tal afirmación fue basada en el audio de una audiencia en la que la fiscal dijo respecto al ex custodio presidencial Alejandro Astesiano: “No olvidemos que era una persona que colocó en un lugar difícil nada más y nada menos que al presidente de la República”. Y agregó: “El mismo presidente de la República ha manifestado el dolor, ha manifestado lo que le ha implicado. Se han hecho muchas comunicaciones a través dela prensa hacia autoridades que nada tienen que ver, porque en todo caso es una situación de confianza. Y todos los que estamos en el sistema alguna vez nos hemos llevado un desencanto con alguien que creíamos que era de tal manera y luego surge que era de otra”.

Fossati dijo a El Observador que se siente agraviada por las afirmaciones que se han hecho. Entiende que son falsas y descontextualizadas. Y que, como van más allá de la razonable crítica funcional, no tiene por qué permanecer en silencio ante un insulto.

“Cuando con este tipo de prácticas me hacen un agravio personal no lo tengo por qué tolerar. Mi rol funcional me obliga a aceptar la discrepancia, pero no el agravio”, señaló.

El martes Fossati había criticado con dureza en Twitter al periodista Eduardo Preve, director de informativos de TV Ciudad, el canal oficial de la Intendencia de Montevideo.

Preve había señalado, también en esa red social, que solo se había recuperado el 2% del contenido del celular de Astesiano, cuando en Argentina, con una tecnología similar se había logrado hacerse con 50 gigas del teléfono del individuo que pretendió atentar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Quizás está repitiendo una noticia vieja, quizás me mal informaron o, quizás, solo quizás, está buscando desinformar y polarizar la función de los fiscales, será que lo aprendió bien de parte de quien lo contrató para integrar la Fiscalía General en un ‘rol’ llamativo”, escribió Fossati en Twitter, en referencia a cuando Preve trabajó como asesor de la Fiscalía durante el mandato del exfiscal de Corte, Jorge Díaz.

Prosiguió: “A lo mejor, por aquello de que el ladrón cree que todos son de su condición, no cree que existan operadores que solo se apoyen en las normas, no en colores políticos. Fomentar la agresión personal hacia una funcionaria que solo pretende ejercer bien su función, habla más de usted que de mi”.

Fossati expuso: “No creo en una justicia colorida, soy de otra época. Mi rol es argumentar en los tribunales, no contestar noticias erróneas dirigidas a confundir. No cederé frente a presiones externas de ningún tipo, como nunca lo he hecho, y bien que las he recibido”.

El miércoles voceros del Ministerio del Interior dijeron al programa radial Las cosas en su sitio que se logró recuperar todo el contenido del teléfono de Astesiano.