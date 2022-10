La furia de Gabriela Fossati, la fiscal de caso Astesiano, contra el director de informativos de TV Ciudad

La fiscal Gabriela Fossati, quien investiga el caso de Alejandro Astesiano (excustodio en Presidencia), apuntó este martes contra Eduardo Preve, director de informativos de TV Ciudad, el canal oficial de la Intendencia de Montevideo.

Quizás está repitiendo una noticia vieja, quizás me mal informaron o, quizás, solo quizás, está buscando desinformar y polarizar la función de los fiscales, será que lo aprendió bien de parte de quien lo contrató para integrar la Fiscalía General en un 'rol' llamativo", escribió Fossati en Twitter, en referencia a cuando Preve trabajó como asesor de la Fiscalía durante el mandato del exfiscal de Corte, Jorge Díaz.

Prosiguió: "A lo mejor, por aquello de que el ladrón cree que todos son de su condición, no cree que existan operadores que solo se apoyen en las normas, no en colores políticos. Fomentar la agresión personal hacia una funcionaria que solo pretende ejercer bien su función, habla más de usted que de mi".

Fossati expuso: "No creo en una justicia colorida, soy de otra época. Mi rol es argumentar en los tribunales, no contestar noticias erróneas dirigidas a confundir. No cederé frente a presiones externas de ningún tipo, como nunca lo he hecho, y bien que las he recibido".

Los tuits de Preve

La fiscal Fossati escribió el descargo contra Preve luego del siguiente tuit del periodista: "CASO ASTESIANO. En Uruguay con el UFED (Universal Forensics Extraction Device) de Cellebrite se ha podido recuperar hasta ahora 2% del celular de Astesiano. En Argentina, utilizaron el mismo sistema y recuperaron 50 gigas del celular del atacante de Cristina F".

El 25 de octubre El Observador informó que a 18 días de la detención de Alejandro Astesiano, Policía Científica solo había logrado recuperar menos del 2% de la información que el excustodio presidencial había eliminado de su teléfono celular. Horas antes de ser detenido, mientras estaba en el exterior, alguien le advirtió que lo iban a detener, porque tuvo tiempo de borrar mucha información.

Además, Preve indicó en una publicación en Twitter este martes que "la fiscal Fossatti defendió al presidente de la República durante la última audiencia por el caso Astesiano".