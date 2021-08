Gareca le pidió al presidente de Perú que habilite público para el partido ante Uruguay por Eliminatorias

El seleccionador de fútbol de Perú, el argentino Ricardo Gareca, se reunió este sábado con el presidente peruano, Pedro Castillo, para pedirle el retorno de los hinchas a los estadios con miras a los partidos en Lima de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 en las que enfrentará a Uruguay en la vuelta de las mismas el próximo 2 de setiembre.

"Pedimos por todo, no solo por la selección peruana. También por la Liga 1 (campeonato nacional). El deporte es salud, es educación y la vacunación está avanzando", dijo Gareca a la prensa al salir del Palacio de Gobierno luego de reunirse con el mandatario por 45 minutos.

"Ellos (el gobierno) van a evaluar nuestro pedido. Ojalá que la gente pueda acompañarnos en estos partidos y también a sus equipos, pero es muy importante la vacunación", agregó Gareca, de 63 años, que dirige a Perú desde marzo 2015.

"El presidente se mostró muy interesado en el tema de la educación, el deporte, pero si se cumple con los protocolos", manifestó el entrenador, quien estuvo acompañado del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

Gareca quiere público en el estadio ante los celestes

"Vamos a garantizar los protocolos de salud. Probablemente asista la gente vacunada", indicó Lozano.

En una breve declaración en su cuenta en Twitter, el presidente Castillo destacó la reunión con Gareca y la dirigencia de la FPF y señaló "el respaldo de promover el deporte".

"Dialogamos sobre la adopción de protocolos y la implementación gradual de la asistencia a estadios para el público vacunado con ambas dosis", indicó Castillo.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, descartó el viernes el retorno de hinchas a los estadios.

"Lo descarto en el corto plazo", dijo el ministro a la radio RPP.

"No me parece. Lo tendremos que consultar como venimos haciendo con reuniones permanentes, con equipos científicos y médicos. Pero me parece que en septiembre sería demasiado arriesgado una concentración de gente en el estadio de fútbol", expresó Cevallos tras señalar que la idea es que pueda darse el retorno de hinchas a los estadios, pero no en el futuro próximo.

Perú, con 33 millones de habitantes, registra más de 197.000 muertos y más de 2,1 millones de contagios desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) solicitó esta semana al gobierno poder contar con un reducido porcentaje de público para los partidos de la selección en el Estadio Nacional en setiembre y octubre.

EFE

Perú será el primer rival de Uruguay en la ventana de setiembre de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022

La selección incaica enfrentará a Uruguay y Venezuela el 2 y 5 de setiembre en el Estadio Nacional de Lima.

El día 7 visitará a Brasil, finalista de la Copa América 2021 y líder absoluto del premundial.

El 7 de octubre recibirá a la selección chilena.

Perú con 4 puntos está en el sótano del premundial, que Brasil lidera con puntaje perfecto de 18 puntos en seis fechas.

La Clasificatoria sudamericana otorga cuatro cupos directos al Mundial de Catar-2002 y el quinto dirimirá otro boleto con un seleccionado de otro continente.

AFP