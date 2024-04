Garriga, de Vox: "El regreso de Puigdemont será una gran humillación para el pueblo español”

- ¿Qué se juega en Cataluña el 12 de mayo?

- Pues Cataluña el 12 de mayo se juega el poner fin de una vez por todas a la Cataluña separatista y empezar a construir la Cataluña que muchos catalanes anhelamos desde hace muchos años, y que unos y otros la han hecho imposible. Unos porque han decidido pactar durante demasiado tiempo con el separatismo y otros porque han instrumentalizado Cataluña para su propio fin, es decir, crear industria política, comprar voluntades vía subvenciones y el resultado es la Cataluña que está.

- ¿Cómo está Cataluña hoy, para Usted?

- Mucho peor que hace 20 años. Es la región de España con más inseguridad, peores datos educativos, menos trabajo, menos industria. Esa es la Cataluña a la que han arrastrado el separatismo y el Partido Socialista con la colaboración de todos los gobiernos de la Nación en los últimos 40 años.

Vox les dice a los catalanes que el 12 de mayo podemos elegir entre seguridad o inmigración ilegal; entre prosperidad o ser la región que sigue pagando el mayor número de impuestos propios; educación de calidad o que la educación siga siendo un instrumento de adoctrinamiento como lo ha convertido en separatismo.

- ¿Cuál será el efecto político del regreso de Carles Puigdemont a Cataluña?

- Lo veo como una gran humillación para el pueblo español. Es una gran humillación que han protagonizado el Gobierno de España, Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Es un acto de traición sin precedentes y estoy seguro que pasará factura, y por eso ante este momento tan grave donde unos políticos han sido capaces de amnistiar a unos delincuentes, incluso algunos de ellos en procesos de terrorismo. Diciendo que eso iba a traer la reconciliación, una nueva normalización institucional política social en Cataluña. Es la gran estafa, la gran mentira del Partido Socialista.

”Con la amnistía pueden hacer otro golpe de estado con el código penal a medida”

- ¿La ley de amnistía reconcilia o vuelve a abrir una grieta entre los catalanes?

- La ley de amnistía lo que hace es afianzar a Pedro Sánchez en el poder, humillar a la Nación y nos hace volver a la casilla de salida del separatismo para que puedan volver a protagonizar el golpe de Estado que protagonizaron: la gran diferencia es que ahora ese golpe de Estado lo van a hacer con un código penal a medida que Pedro Sánchez modificó. Van a afrontarlo sin delitos. Yo creo que es tan grave la traición del Partido Socialista como un líder de la oposición de un Partido Popular que no está haciendo una oposición 24/7.

- ¿Por qué lo dice?

- Vemos como el Partido Popular convoca manifestaciones unos días en contra de la amnistía, pero luego se sienta a negociar con el Partido Socialista. O incluso oímos al señor Núñez Feijóo en una entrevista diciendo que bueno, si el separatismo renunciaba la unilateralidad, pues podría llegar a hablar con el separatismo. No. Al separatismo hay que combatirlo.

Hay que decir basta y no podemos seguir utilizando esa estrategias que han utilizado el Partido Popular y los Socialistas durante tanto tiempo, que es arrodillarse, claudicar ante el separatismo y sobre todo ofrecer una alternativa de esperanza. Decir que es posible construir una Cataluña libre de separatismo, una Cataluña donde quien quiera prosperar pueda prosperar, quien quiera vivir seguro, salir a ciertas horas en Cataluña cosa que ya no se puede.

- ¿Le tienen miedo a Puigdemont?

- No. Lo que hay que hacer en primer lugar es reconocer qué es el separatismo, identificarlo claramente y señalar el peligro que tiene. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista lo han hecho porque se quieren apoyar en ellos para poder gobernar en la Nación, eso sí es el gran mal de los últimos años en España. El Partido Popular y el Partido Socialista han blanqueado al separatismo con tal de llegar a Moncloa.

- A Pedro Sánchez le funcionó...

- Efectivamente, le ha funcionado, pero ¿a qué a coste? El de la igualdad de los españoles, a costa de volar por los aires la separación de poderes, a costa de volar por los aires nuestro sistema jurídico y a costa de decir a los españoles que lo único que importa es que él llegue al poder. Nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que Puigdemont no se presente a la investidura, para que Puigdemont no llegue a España y eso lo vamos a hacer liderando movilizaciones en las calles, vamos a seguir interponiendo tantas las demandas y querellas que nuestros servicios jurídicos consideren oportunos para impedir esta gran humillación, de ver como un delincuente, un prófugo de la justicia vuelve a España cual César.

- ¿Cree que Núñez Feijóo es tibio en sus posturas?

- Sin duda alguna, y a sus palabras me remito. Núñez Feijóo entiende que Junts o Esquerra Republicana son formaciones políticas con las cuales se puede gobernar, se puede pactar, se puede llegar a acuerdos. Nosotros radicalmente decimos que no, no hay nada que hablar con el separatismo. Lo que hay que hacer es todo lo posible para que no sigan formando parte de nuestro juego político, desenmascarar al separatismo y a sus socios que es algo que el Partido Popular nunca ha hecho con claridad.

​​​​​​​”El 12 de mayo se juega si queremos que Cataluña esté aún peor”

- ¿Y si se repite el modelo Nación, y gana el PSOE con apoyo de Junts?

- Seguiremos instalados en una región donde no hay libertad política, donde la educación no tengo ninguna duda que va a seguir yendo a peor, donde la inseguridad va a crecer todavía más, donde los datos de migración ilegal van a seguir aumentando, es decir, esa es la gran pregunta que nos jugamos el 12 de mayo: si queremos que Cataluña siga siendo Cataluña y si queremos que Cataluña dentro de diez años esté peor que lo que está hoy que ya es mucho peor que lo que estaba hace cuatro años. Lo único que nos puede traer un gobierno del Partido Socialista de Salvador Illia con el separatismo es mayor decadencia, mayor inseguridad y una situación no digo de no retorno porque yo no abandono. El mensaje de no tener esperanza, yo creo que hay que combatirlo.

- El regreso de Puigdemont y las declaraciones de Aragonès acercan la posibilidad de un referéndum por la independencia…

- No tengo ninguna duda. Si de Pedro Sánchez depende, si del Partido Socialista depende, habrá referéndum, no tengo ninguna duda. Eso es lo que hay que alertar a la sociedad española y a los catalanes. El 12 de mayo nos estamos jugando que el Gobierno de la Nación con un separatismo y un Partido Socialista fuerte humille todavía más a la Nación y ponga en riesgo la unidad nacional.

Hay que denunciar los peligros que encarna la vuelta de Puigdemont. Gracias a esa amnistía, a esa modificación del Código Penal, a esos indultos previos, decir a los catalanes, a los españoles que si Puigdemont vuelve no tenga ninguna duda de que va a extorsionar todavía más al Gobierno para lograr sus fines políticos.

- ¿Sus tres primeras medidas si fuera Gobierno?

- En primer lugar, acabar con toda la industria política que han creado el separatismo y el socialismo: reducir altos cargos y subvenciones. Eso es más de 260 organismos públicos que crearon el separatismo y el socialismo para repartirse cargos y prebendas, y garantizar la seguridad y acabar con la inmigración ilegal porque están ligadas.

No podemos seguir tolerando que en Cataluña haya más del 40% de la renta mínima garantizada para la ciudadanía destinada a inmigrantes ilegales. No puede ser que haya provincias como en Lérida donde más del 53% de las viviendas de protección oficial están destinadas a inmigrantes ilegales. Luego hay que acabar de raíz con todas las subvenciones o ayudas a personas en situación irregular.

- ¿De qué manera?

- Instando al Gobierno de la Nación a garantizar la deportación de esas personas en situación irregular, y eso nos llevaría a cerrar cárceles en Cataluña porque en Cataluña tenemos la población reclusa por encima del 51% extranjera. Eso es una realidad algunos le llaman xenofobia, racismo, patrañas. La realidad en Cataluña, según los datos de la Consejería de Justicia, es que más del 50% de reclusos es extranjero y por supuesto cero ayudas a las personas en situaciones irregulares.

Tercero: En educación hay que dar una patada en el tablero. Garantizar la libertad lingüística, algo que por cierto ni el Partido Popular cuando estaba en el gobierno garantizó. Gracias a Vox, ahora, estamos comenzando a protagonizar cambios de rumbo en Valencia, en Baleares y eso es lo que quiero para Cataluña: garantizar la libre elección de lengua, que en Cataluña uno pueda ser escolarizado en la lengua de su Patria, que es algo que seguramente no entenderán en otros países. No entenderán como en España hay en partes de la Nación donde no se puede estudiar en la lengua materna. Pues eso, quiero garantizar que en Cataluña, y por supuesto no sólo la lengua, sino vaciar los colegios de activistas y llenarlos de contenido que es algo que durante demasiado tiempo en la izquierda y el Partido Popular ha permitido. Tenemos las aulas llenas de activistas sexuales LGTBI, están poniendo patas arriba la historia también, están protagonizando grandes mentiras con las mal llamadas leyes de memoria histórica.

”A la casta en España hay que ponerla de patitas en la calle”

- Hay puntos de contacto con el gobierno de Javier Milei…

- Hay muchos puntos de contacto. En primer lugar, defendemos nuestra civilización, nuestra forma de ser. Durante muchos siglos hemos formado parte de una civilización cristiana con unos valores que son intrínsecos, eso hay que defenderlo frente a esta ideología WOKE progre que quiere arrasar con todo lo que somos y, entre ellos, por ejemplo, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, principio básico.

- ¿Existe una casta en España también como denuncia Milei en Argentina?

- Vamos, hay casta, hay generaciones de casta en España que hay que ponerlas de patitas en la calle de la administración, y que se pongan a ganar el pan día a día como hacen muchos españoles, que se levantan muy pronto y se van a dormir muy tarde para poder llevar un pan a sus familias.

Esa revolución del sentido común. Hemos de tomar el control de las instituciones los catalanes corrientes, los que madrugan, los padres de familia, los jóvenes que aspiran a tener un futuro próspero para poder encontrar trabajo y no tenerse que ir. Aquellos jóvenes que hace años salían a la plaza y jugaban a las cartas o se tomaban unas cervezas alegremente, y ahora no pueden porque tienen miedo de ser apuñalados o asaltados, y es así de duro, pero es la realidad. Porque los datos lo dicen: en Cataluña en el último año han aumentado un 60% los asesinatos, han aumentado un 30% las violaciones. Esa no es la Cataluña que quiero dejar en herencia a mis hijos. Por eso, quiero llamar a los catalanes a protagonizar esa gran revolución el 12 de mayo, que en ningún lugar está escrito que en Cataluña tengamos que estar gobernados por separatistas y socialistas. Y que esa casta política la ha secuestrado para su bienestar propio, eso es lo que quiero acabar el 12 de mayo.

- El presidente Javier Milei participará de la reunión anual de VOX en mayo.

- Estamos pues muy contentos, muy agradecidos de su presencia una vez más en este evento que ya llevamos haciendo durante varios años y es una gran oportunidad para que los españoles vean pues en primera persona y escuchen, de viva voz, al presidente argentino que estoy seguro que está iniciando ese cambio de rumbo, esa nueva etapa que merece Argentina, que va a ser una etapa sin duda alguna con muchas dificultades, va a ser muy dura, pero no podemos más que desearle muchos éxitos, muchos aciertos y mucha perseverancia. Porque estoy convencido de que va a ser una batalla de años, de mucha perseverancia, pero mientras tenga el rumbo fijo como lo tiene y compartimos en muchos aspectos, al final la verdad acabará triunfando. Al final, la libertad acabará triunfando y la prosperidad se acabará imponiendo en la Argentina.

