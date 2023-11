Gerard Piqué y las primeras declaraciones sobre su separación de Shakira: "La gente no sabe ni el 10%"

Gerard Piqué, en su primera declaración sobre su separación escandalosa de Shakira, reveló que optó por no dar importancia a los comentarios negativos que surgieron alrededor del tema. Durante una entrevista en 'El Mon', un programa de la radio española RAC1, el presentador Jordi Basté abordó diversos temas con Piqué, quien mostró una sinceridad inusual.

Ante la pregunta sobre si considera la opinión pública, Piqué afirmó: "Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia". Explicó que, al ser una figura pública, enfrenta diariamente diversos rumores, y en este caso, optó por no desmentirlos, destacando que "no se sabe ni un 10%" de lo que realmente sucedió en su separación con Shakira.

"Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. Tampoco lo quiero porque es privado", comentó al respecto.

Esta es la primera vez que Gerard Piqué se refirió sobre la separación de Shakira. En otras ocasiones ha pasado por alto las preguntas que estaban vinculadas a la cantante, pero ahora decidió dar estas declaraciones.

Con estas palabras deja en claro que la guerra con Shakira todavía no ha terminado, a pesar de que están viviendo en países diferentes y deben mantener el contacto porque tienen dos hijos en común.