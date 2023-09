Giannina Silva se quebró al aire en Canal 4 luego de que una médium le diera un mensaje de su padre

La conductora Giannina Silva se emocionó al aire este martes cuando, durante una entrevista con una médium en el programa Vamo' arriba, la espiritista le transmitió un supuesto mensaje de su padre, fallecido cuando la comunicadora tenía 18 años a causa de un infarto.

La médium Noelia Pace fue una de las invitadas del ciclo de Canal 4, y durante un momento de la charla, de la que también participaban los otros conductores del programa, Gastón "Rusito" González y Federico Paz, la conversación derivó hacia la capacidad de Pace de comunicarse con los difuntos.

"Tu padre está con vos siempre, pero si vos hoy tuvieras que pedirle algo, ¿qué le pedirías?", le preguntó Pace a Silva, antes de pedirle que cerrara los ojos y se relajara. "Imagínatelo, la imagen que más te guste de él", le pidió.

"'Con esa camisa no', dice", siguió la médium. "'Me gusta un poquito más abierta, y acá me liberé de tanto miedo'. 'Necesito que me preguntes', dice, por favor".

Pace comenzó a transmitir los mensajes del padre de Silva, que le preguntó a la médium si su padre estaba bien. "Le costó mucho estar bien", respondió. "De la manera que se fue, no lo pudo entender. Necesitó transitar ese espacio más de una vez. Hacía sentir que no estaba cómodo. 'Deje muchas cosas pendientes y esa era mi peor culpa'. Se sentía responsable por no haber podido terminar algunas cosas", agregó, mientras Silva negaba que eso fuera así.

Pero luego de ese intercambio, Silva se quebró y comenzó a llorar. Mientras tanto, la médium le transmitió un nuevo mensaje: "no pierdas esa oportunidad que va a llegar antes de terminar el año. Porque te quiero ver cumplir ese sueño".

Silva, emocionada, fue consolada por Paz, y se agradecieron mutuamente con Pace. "La hice llorar, pobrecita", concluyó la médium el emotivo intercambio, mientras el silencio dominaba el estudio.