Gobierno anunció rebaja de IRPF y IASS: mirá los detalles

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció este jueves una reducción del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pagan un tercio de los asalariados, y también una baja en el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que grava las jubilaciones más altas.

En el caso del IRPF, la modificación incluye aumento de las deducciones de 10% a 14% “a aquellas personas con ingresos menores”, según dijo Lacalle Pou.

Además, el mandatario explicó que se aumentará la deducción por hijo de 13 BPC a 20 BPC.

Por otro lado, el gobierno aumentará el tope del costo de la vivienda para poder acceder a la deducción del crédito hipotecario, aunque no se especificó en qué magnitud. Hoy pueden acceder los contribuyentes de IRPF siempre que el costo de la vivienda al momento de la compra no haya superado las 794 mil unidades indexadas (UI) –unos US$ 115 mil. El monto máximo a deducir no puede superar las 36 Bases de Prestaciones y Contribuciones anuales (unos $ 203.760).

En el caso del alquiler hoy se imputa como pago del IRPF el 6% del arrendamiento efectivamente pagado sin perjuicio de que el contrato haya abarcado la totalidad del año. Ahora se prevé aumentarlo en dos puntos porcentuales hasta 8%.

“Los cambios en las deducciones van a beneficiar al 75% de los contribuyentes, mientras el 14%, cerca de 63 mil uruguayos van a dejar de pagar el IRPF”, añadió el mandatario.

El IRPF es un impuesto que grava las rentas obtenidas por las personas físicas residentes en el territorio nacional.

El mínimo no imponible es hoy de $ 39.620 mensuales. Esto significa que los haberes mensuales por debajo de este importe no están alcanzados por el impuesto.

No obstante, ese monto no tiene en cuenta las deducciones que se calculan para el pago de ese tributo (Fonasa, aportes jubilatorios, Fondo de Reconversión Laboral, entre otros), por lo que el límite para tributar será superior según las deducciones que pueda realizar cada trabajador. Al elevar las deducciones de este impuesto sobre la renta personal, un número mayor de trabajadores quedan exonerados de pagar IRPF.

De acuerdo a los últimos datos que publicó la DGI en su página web, alrededor de 460 mil trabajadores tributaban IRPF por sus ingresos, lo que equivale al 35% del universo total de potenciales contribuyentes.

El año pasado el gobierno recaudó por rentas sobre el trabajo $ 84.311 millones (unos US$ 2.104 millones). Este impuesto representó el 14,4% del total de los ingresos de la Dirección General Impositiva.

IASS

El IASS grava las jubilaciones y pensiones, y hoy tiene un mínimo no imponible de $ 45.280 mensuales (equivale a 8 BPC), por lo que las personas que reciben prestaciones menores a ese monto (tres de cada cuatro) no pagan ese impuesto. Ahora se prevé aumentar el monto no imponible a 9 BPC ($ 50.940).

Y también se aumentará el crédito fiscal por arrendamiento de vivienda a 8%. Actualmente los contribuyentes de este impuesto pueden descontar como crédito fiscal, el equivalente al 6% del precio del arrendamiento efectivamente pagado

“Con estas medidas cerca de 20 mil personas dejan de pagar este tributo”, dijo Lacalle Pou.

Este tributo lo pagaron 197.600 jubilados en 2021, según informó Búsqueda este jueves , lo que equivale al 26% del total de personas que anualmente cobran pasividades (unas 750 mil).

La recaudación por IASS fue de $ 14.893 millones el año pasado (unos US$ 372 millones), y representó el 2,5% del total de los ingresos totales de DGI.