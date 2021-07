Gobierno extenderá prohibición de uso de fracking para la extracción de petróleo

El ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) enviará al Parlamento un proyecto de ley para extender la prohibición del fracking por entre 8 y 12 años junto con el informe que la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (Cnect) está realizando sobre el impacto ambiental de este tipo de procedimiento.

En diciembre del año 2017, se promulgó la ley 19.585 que establece la prohibición, durante un período de cuatro años, del uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) para la explotación de hidrocarburos no convencionales. Ese período vence en diciembre de 2021.

A su vez, se estableció la creación de la Cnect, en la órbita del MIEM, con el objetivo de analizar el procedimiento de fracking, las posibilidades y consecuencias de su utilización para presentar un informe al Parlamento.

Walter Verri, subsecretario de Industria, Energía y Minería, dijo a El Observador que el estudio que está elaborando la Cnect será enviado al Parlamento “en un plazo máximo de dos meses” y que el Poder Ejecutivo, en acuerdo con el MIEM y el Ministerio de Ambiente (MA), resolvió anexar, junto a ese informe, un proyecto de ley para ampliar la prohibición del fracking por un período más largo. “Estamos pensando en entre 8, 10 y 12 años, aún no lo tenemos determinado”, expresó.

En mayo, según informara La diaria, siete organizaciones ambientalistas firmaron una carta dirigida al MA y el MIEM en la que transmitían su preocupación por la “cercanía de la finalización de la moratoria nacional del fracking” y reclamaban una nueva postergación.

Desde el gobierno se busca que no haya ningún período ventana y que la nueva ley sea aprobada antes de fines de diciembre.

De todas formas, el subsecretario de Industria aclaró que Uruguay está “blindado por muchos lados” contra los procedimientos que utilicen fractura hidráulica. “Hoy no se está buscando ni pensando en buscar escenarios de prospecciones petroleras. Y si fuera así, tampoco se podría utilizar el fracking porque la búsqueda que se podría llevar adelante no es de yacimientos no convencionales, que son en los que podría tener que aplicar este procedimiento”, expresó.

“Va a ser un plazo largo con revisiones periódicas de la técnica. Esto demuestra un compromiso con el medioambiente, el Uruguay Natural y las prácticas sustentables. El fracking no va a tener cabida en nuestro país. Este será un blindaje fuerte”, sostuvo Verri.