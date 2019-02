Gobierno niega acusación de Guaidó y sistema financiero dice que transferencia sería “muy compleja”

Andrés Oyhenard y Santiago Soravilla

La crisis política que vive Venezuela y los distintos horizontes que se visualizan como soluciones para poner fin al conflicto fueron el tema excluyente de la primera reunión de ministros del año. En el piso 11 de la Torre Ejecutiva, el presidente Tabaré Vázquez hizo un racconto de las acciones que llevó adelante el gobierno, con el foco puesto en la primera reunión del “Grupo Internacional de Contacto” que se realizará el jueves en Montevideo.

Vázquez detalló las gestiones que hizo el vicecanciller Ariel Bergamino en Europa y el diálogo que mantuvo con la italiana Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea.

Los ministros aprobaron por “unanimidad” la línea política fijada por el gobierno y expresaron su “entusiasmo” de que Uruguay sea sede de los diálogos de paz, según supo El Observador en base a fuentes políticas.

Desde el Poder Ejecutivo también rechazaron que el gobierno venezolano esté intentando mover US$ 1.200 millones desde el banco Bandes hacia Uruguay, tal como denunció Juan Guaidó. Una fuente dijo que era “muy difícil” que esto ocurra.

“El llamado es a Uruguay a que no se presten para que roben”, dijo el hombre designado como presidente encargado por parte de la Asamblea Nacional en una rueda de prensa en la que se refirió al banco fundado en 2001 y con presencia además en Nicaragua, Ecuador, Bolivia y China. En Uruguay está presente desde el año 2006.

Guaidó vinculó los planes para transferir los fondos con las "decisiones de Europa" y dijo que la información le fue filtrada por "altos funcionarios" que decidieron ponerse "del lado de la Constitución". "Este es otro ejemplo de lo que están haciendo, queriéndose robar el oro y queriendo manejar los fondos públicos", sentenció.

La posibilidad que Maduro pueda transferir una suma de US$ 1.200 millones a una cuenta del banco Bandes Uruguay parece “muy difícil” de materializarse, según coincidieron dos ejecutivos de bancos privados consultados por El Observador.

Uno de los informantes manejó un escenario hipotético con una transferencia electrónica por la cifra que denuncia Guadió y explicó que, en ese caso, el Bandes Uruguay debería hacer caso omiso a todos los controles de lavados de activos y financiamiento del terrorismo que exige el Banco Central del Uruguay (BCU). Además, en algún momento el banco venezolano tendría que informar de esa operación ante el órgano regulador.

Desde el departamento de Comunicación del BCU informaron a El Observador que no existen topes a los montos que un banco puede recibir o enviar desde y hacia el exterior mientras cumpla con todos los requisitos legales y normativos. La circular 2148 establece que los servicios de transferencia y recepción internacional de fondos brindados por el BCU, se pueden realizar “únicamente” cuando coincida la persona jurídica del ordenante y el beneficiario de la operación. En tanto, los artículos 306 y 307 que regulan y controlan el sistema financiero, señalan que las instituciones que reciban transferencias de fondos deberán contar con “procedimientos efectivos que permitan detectar aquellas transferencias recibidas que no incluyan información completa respecto al titular u ordenante” y deberán efectuar un “examen detallado" para determinar si constituyen “una transacción inusual o sospechosa” que deba ser reportada a la Unidad de Información y Análisis Financiero.

Siguiendo el caso hipotético que la transferencia se realiza, la pregunta es qué podría hacer Maduro con ese dinero. Una opción es sacarla del Bandes Uruguay o enviarla por medio de otro banco al exterior.

“Sacar US$ 1.200 millones por la caja de un banco no lo va a poder hacer nunca. Creo que si vaciás el tesoro de todos los bancos no podés llegar a esa cifra”, explicó uno de los ejecutivos consultados.

La opción de sacar ese dinero por otro banco de plaza o al exterior exigiría que esa institución pida la documentación para cumplir con las exigencias de lavados de activos. “¿Negocios en Uruguay por esa plata? Cualquiera que lo haga sabe que está metido en un problema fenomenal. Todo esto suena medio raro”, reconoció otro de los informantes.

Una de las fuentes consideró que una cifra de un monto con dos ceros menos en torno a los US$ 10 millones “podría ser algo más creíble” para realizar una transferencia con destino a Uruguay. La alternativa de traer físicamente ese monto de dinero a Uruguay desde Venezuela “luce aún más compleja”, acotó.

Otra de las posibilidades es que el dinero sea retirado y transportado a Uruguay por vía aérea, lo cual parece bastante improbable, teniendo en cuenta que se tendrían que trasladar 12 mil kilos de billetes. De acuerdo con información de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, 1 millón de dólares pesan 10 kilos –son 100 fajos de 100 billetes de 100 dólares–, por lo que cada papel pesa 1 gramo aproximadamente.

Los diputados del Partido Nacional, Rodrigo Goñi y Graciela Bianchi convocarán al Parlamento al secretario nacional anti lavado, Daniel Espinosa, y a las autoridades del Banco Central para que expliquen los controles y las medidas que se llevan adelante, según explicó Goñi. El legislador también señaló que en los próximos días ampliarán la denuncia penal respecto a los negocios con Venezuela.