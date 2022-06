Gobierno y empresarios trabajan en la reestructura del sistema de transporte colectivo carretero

Este miércoles, las autoridades de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra) se reunieron con el director Nacional de Transporte, Pablo Labandera, para difundir la situación del sector en la actualidad y sus desafíos a partir del golpe recibido por la pandemia de covid-19.

“Tenemos conclusiones muy claras: la situación sanitaria nos ha llevado a un punto en el que no podemos recuperar el 100% de la actividad que teníamos en prepandemia. Estamos convencidos que hay un nuevo 100% en la actualidad”, declaró el presidente de Anetra, Walter Sosa.

“El transporte carretero no ha logrado reactivarse al ritmo de otros sectores”, agregó.

Los empresarios y los representantes del gobierno que se reunieron confirmaron que se está trabajando junto a una consultora privada con el apoyo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para reestructurar el sistema de transporte en todo el país, dada la nueva realidad de la actividad “en la que muchos usuarios posiblemente ya no van a retornar”.

Si bien “por el covid-19 no hubo despidos” esta reconfiguración de las empresas están vinculadas a “sacar líneas en determinados horarios que son residuales”, por ejemplo, indicó Sosa. Al mismo tiempo, Gagliardi indicó que en el escenario actual “se han generado excedentes de trabajadores en la actividad” en la coyuntura actual y que “las líneas que llegan al interior profundo es posible que se vean afectadas”. En este sentido, recalcaron que no necesariamente el despido es una alternativa: "Muchas vacantes generadas por trabajadores jubilados no se están reponiendo", aclaró Sosa.

“Si bien siempre estamos accionando y ajustando cuestiones de las líneas para hacer frente a la situación actual, esperamos que la consultora se expida por junio" para aplicar nuevas soluciones con el fin de que las empresas se ajusten a esta nueva realidad moldeada por la pandemia, explicó Labandera a El Observador. El jerarca admitió además que en esta primera parte se enfocarán en las líneas suburbanas.

“El transporte carretero genera 8.000 empleos directos y aproximadamente 4.000 indirectos. Desde 2020 a la fecha ha decrecido la cantidad de empleos indirectos sustancialmente”, indicaron.

El impacto de la pandemia y un nuevo perfil de cliente

Según datos brindados por la Asociación, en 2019 la cantidad kilómetros recorridos fue de 98.852.862 y hubo 20.772.806 pasajeros transportados, mientras que las cifras de 2021 arrojaron una cantidad de kilómetros recorridos de 67.879.445 kilómetros recorridos y 11.476.308 pasajeros transportados.

En este sentido, las autoridades explicaron que, en el escenario actual, el 100% de la actividad en el rubro del transporte carretero por autobús llega a ser entre un 70% y un 80% de lo que era la oferta en prepandemia.

Producto de la pandemia hoy se evidencia “un nuevo perfil de cliente y un cambio cultural”, explicó Labandera. “Se ha generado un temor claramente infundado sobre los buses, que se ven como focos de contagio de covid-19, cuando nunca se generaron focos en los autobuses”, añadió el jerarca.

“Se hizo un esfuerzo de las tres partes involucradas (trabajadores, empresas y Estado) para enfrentar la pandemia y se logró superar la situación”, agregó Labandera.

Con la llegada de la pandemia, el servicio del transporte público “se desplomó un 20%”, y la situación se debe a múltiples factores como lo son el teletrabajo y la posibilidad de recurrir a otras modalidades de transporte, como autos y bicicletas, indicó Tomás Gagliardi, asesor del gremio de los transportistas Grupo 12.

En la actualidad, el servicio de transporte público tiene un funcionamiento del 79,4% en las líneas interdepartamentales y de un 88,12% en cuanto a las metropolitanas frente al funcionamiento de la actividad en marzo de 2020.

Los actores reivindicaron al servicio de transporte público e hicieron hincapié en la importancia que reviste para sectores esenciales como la educación, con el transporte de maestros y estudiantes; la seguridad, cuyos trabajadores manejan horarios que no son convencionales y para los usuarios que dependen únicamente de los ómnibus para desplazarse hacia el trabajo, ya sea por costos o distancias. Asimismo, destacaron la baja siniestralidad que presentan los ómnibus frente a otros vehículos, como los autos particulares.

Consultado por el impacto de la suba de los combustibles, los actores señalaron que este factor no es preponderante en la estructura de costos de las empresas del rubro debido al subsidio a los combustibles que se le aplica al sector desde 2006, que permite “que el precio de los boletos no se dispare”, señaló Gagliardi, quien aseguró que “ni un peso de ese subsidio va al bolsillo de los empresarios, sino que se utiliza para que el consumidor final no se vea afectado”. Gagliardi aseguró además que sin este beneficio, “los boletos subirían entre un 18% y un 20%”.

“El factor más importante en la estructura de costos tiene que ver con la mano de obra del sector, que representa entre un 60% y un 62% de los costos que deben asumir las empresas”, señalaron tanto Gagliardi como Labandera.

En cifras

El principal lugar de origen desde donde viajan los pasajeros es Montevideo (26,9%) seguido por Colonia (11,2 %), Canelones y San José (7,8%) y Maldonado (7,5%). El principal destino hacia donde viajan es Montevideo (46,3%) seguido por Colonia y Salto (7,5%), y Maldonado (7,1%).

En el mes de abril se movilizaron a través de Terminal Tres Cruces un total de 572.364 pasajeros (incluidos los que viajan a la región), según datos brindados por Anetra a los que accedió El Observador.

"Una de las cosas más destacables de esta situación es que el usuario se ha vuelto más exigente", señaló Labandera.