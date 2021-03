Goes y Capitol no se presentan por tener casos de covid y pierden sus partidos 20 a 0

Este sábado continúa la tercera fecha de la Liga Uruguaya de básquetbol con la disputa de dos partidos, mientras que otros dos fueron suspendidos por casos de covid.

A la hora 14:30 se enfrentarán Olimpia y Biguá en el gimnasio de Biguá, mientras que a la hora 21:30 lo harán Defensor Sporting y Nacional en el mismo escenario.

Por su parte, Goes y Capitol pierden 20-0 sus partidos contra Malvín y Peñarol, respectivamente, debido a que no se presentan por tener en sus planteles jugadores contagiados de coronavirus. Esto está estipulado en el reglamento, ya que este año no hay descensos.

Ganaron Urunday y Aguada

La tercera fecha comenzó el viernes con dos encuentros jugados en cancha de Biguá. Urunday Universitario venció a Hebraica y Aguada dio cuenta de Trouville.

Paulo Petkoff

Facundo Medina de Urunday, atrás Onno Steger de Hebraica.

Urunday Universitario continúa a paso firme y venció 95-87 a Hebraica y Macabi. De esta forma, los dirigidos por Héctor Da Prá (en este partido dirigió su asistente Mauricio González) quedaron como únicos líderes del torneo.

Corbin Jackson con 23 puntos y Marcus Elliot con 22 fueron los jugadores destacados del conjunto "estudioso". El goleador del partido fue Will Artino, de Hebraica, con 29.

El campeón Aguada se recuperó de las primeras dos derrotas y este viernes venció a Trouville por un doble, 95-93, tras un alargue en 83.

El rojo de Pocitos también llegón sin victorias y continúa sin ganar, disputadas tres fechas.

Marcos Ferreira

Leandro García Morales, figura de Aguada.

De trámite cambiante, la gran figura del encuentro fue el aguatero Leandro García Morales, autor de 34 puntos.

El torneo continúa el lunes 29 a la hora 19:15 con el partido entre Aguada y Hebraica y Macabi.