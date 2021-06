"Google continúa fallando": este es el mensaje que reciben los usuarios que tienen problemas con la app

La aplicación de Google está experimentando problemas a nivel mundial y los usuarios están teniendo dificultades para abrir la plataforma e incluso sufriendo cierres inesperados. Cuando esto ocurre, las personas reciben un mensaje que les advierte: "Google continúa fallando".

Según recogió el portal de alertas de caída de servicio Downdetector, los problemas en la aplicación de Google han tenido su punto álgido entre las 7 y las 8 de la mañana de este martes 22 de junio, aunque no ha llegado a ser una disrupción importante. El 67% de los usuarios no pudo registrarse y el 33% no logró hacer su búsqueda.

Sin embargo, numerosos usuarios siguen reportando problemas en Twitter, donde informan de que reciben el mensaje de error "Google continúa fallando". Las personas afectadas denuncian que el error se produce cada pocos segundos, lo que en algunas ocasiones no les permite deshabilitar la app, y conlleva cierres inesperados de la aplicación o directamente que sea imposible abrirla.

Tras este mensaje de error, Google ofrece tres opciones a los usuarios: obtener más información sobre la app, cerrar la aplicación y enviar comentarios a la compañía para informar del error. Son varios los usuarios que están indicando en las redes sociales que el problema se soluciona al desinstalar la última actualización de la aplicación de Google instalada en el dispositivo móvil desde los tres puntos de la opción de información de apps.

Por el momento, Google no ha informado de este problema en su página de estado de aplicaciones, pero ha recomendado a algunos usuarios a través de su cuenta de Twitter que reinicien sus móviles para ver si el error remite.

Europa Press