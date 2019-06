Google sale a competirle a WhatsApp con una aplicación de mensajería instantánea

Google lanza Rich Communicationes Services (RCS), su propio servicio de mensajería instantánea que buscará competir con WhatsApp y Telegram, informó The Verge, un sitio especializado en tecnología. RCS se presenta como una versión mejorada de los antiguos SMS, que se usan cada vez menos.

RCS tendrá las mismas funciones que las redes de mensajería con las que competirá. Es decir, ofrecerá chats de grupos, estados, confirmación de lectura, ubicaciones, emojis y mensajes de voz.

La compañía ofrecerá este servicio para los celulares Android a través de la aplicación Mensajes. A finales de junio, la aplicación estará disponible para los usuarios del Reino Unido y Francia y se extenderá al resto de los países de forma progresiva.

Cuando los usuarios de ese sistema operativo, que son el 75% de todos los que usan celulares en el mundo según datos de StatCounter (y llega al 84% de penetración de mercado en Uruguay), abran la aplicación de mensajes, verán una opción para actualizarse y pasar al nuevo chat de Google. De todas formas, no será un servicio por default. Es decir, RCS no quedará de forma predeterminada sino que los usuarios podrán elegirlo como otra alternativa.

Mensajes sin cifrar

Mientras aplicaciones como iMessage y WhatsApp, e incluso Facebook, tienen mensajes protegidos, para el nuevo servicio de Google los mensajes cifrados son un problema.

Sin embargo, la compañía aseguró que los mensajes enviados serán eliminados inmediatamente de los servidores. "Si lo guardamos, es solo para entregarlo cuando esa persona se conecte", explica el líder del producto de Mensajes de Google, Drew Rowny, a The Verge.

Cuando se envíen archivos como GIFs, fotos o videos, no ocurrirá lo mismos. Estos permanecerán en los servidores un breve período de tiempo para garantizar que los usuarios que reciben los mensajes puedan descargar ese archivo multimedia.

Una de las diferencias que RCS tiene con iMessage, el servicio de mensajería de Apple, es que no tiene una base de datos de quién tiene la aplicación y quién no. En este caso, cuando un usuario envíe un mensaje, el sistema consultará si quien recibe tiene RCS. Si no lo tiene, se recurrirá a los antiguos SMS.