Gran Hermano: la sorpresiva entrada de Ariel que provocó la furia de Alfa

El programa televisivo Gran Hermano continúa sorprendiendo a su audiencia con giros inesperados. Tras la reciente entrada de Walter "Alfa" Santiago como invitado especial el pasado lunes, ayer se unió a la casa su archienemigo, Ariel Ansaldo. El reencuentro entre ambos, quienes se conocieron en la edición anterior del reality conducido por Santiago del Moro, generó un notable revuelo.

Inicialmente, Big Ari ingresó en una edición especial del desafío "Congelados", en el que participaron familiares de los concursantes con el fin de brindarles apoyo mientras estos mantenían su compostura ante la visita. En este contexto, el ex participante entró acompañado de Cariños, la entrañable mascota de papel de Juliana Furia Scaglione. Ayer por la tarde, los actuales concursantes hicieron volar a Cariños fuera de la casa, atándola a una serie de globos con la esperanza de que se convirtiera en un "golden ticket" para que alguien ingresara a jugar en la casa.

"Menos mal que te rescató Big Ari. Menos mal, Cariños, porque aquellos fueron. Te rescató Big Ari y volvimos a la casa. Mirá, se ríen todos, ¿quién fue?", expresó Ariel, manteniendo su característico estilo histriónico, mientras recorría el pasillo del parque. Al fondo, se escuchaban risas contenidas por parte de los demás concursantes ante su inesperada llegada. "Sí, reíte vos, Chino", bromeó con Martín Ku, contagiándolo de la situación. Al entrar al salón principal, saludó a todos los presentes con un afectuoso: "¿Cómo están? Ay, mi amor, no me llorés, Cata", consoló a una participante que se emocionó al verlo.

A medida que ingresaba a la casa, expresó con calidez: "Ay Dios, qué belleza que son". Sin embargo, al alcanzar a Alfa, este último no correspondió al gesto, manteniendo su atención en otro lugar sin demostrar reacción alguna. Mientras tanto, el recién llegado continuaba explorando las instalaciones. Al señalar uno de los dormitorios, mencionó: "Mirá, Alfa, la pieza donde nos peleamos por primera vez", rememorando un acontecimiento que marcó su relación de manera permanente. A pesar de la situación, Ansaldo continuó "Ay, qué olorcito. Sos vos, casa. Sos vos, Gran Hermano. Encima me pusieron esta música...”, relacionándolo con la esencia del programa. En ese momento, una melodía emotiva resonaba de fondo, evocando recuerdos en el exparticipante.

Posteriormente, la música cambió a "Friends Will Be Friends" de Queen, y Ariel aprovechó los últimos instantes para brindar un consejo a los demás concursantes. "Este es un lugar ideal para hacerse amigos, aprovéchenlo, por favor", enfatizó. Al retirarse, la sorpresa y las risas llenaron el ambiente ante la llegada de Ariel, a excepción de Alfa, quien se mostró indiferente y orgulloso, “Ni lo miré, no lo quise mirar”, expresó. Sin embargo, su actitud cambiaría minutos después al enterarse de que Ansaldo se quedaría unos días más en el juego, al igual que él.

Mientras todos corrían a abrazar a Ariel al momento de su regreso, Alfa mostraba su descontento, manifestando su intención de abandonar la casa: “Me voy, yo me voy. Agarro la valija y me voy a la mierda. Me voy a mi casa con mis amigos”. A pesar de los intentos de persuasión por parte de los demás concursantes y de Ansaldo, quien lo alentaba a quedarse y disfrutar, Alfa persistía en su decisión de marcharse. Antes de dirigirse al confesionario para anunciar su salida, Santiago del Moro intervino, solicitándole que se acercara al salón principal para mantener una conversación con él y el resto de los participantes.



“Alfa, honrás la casa como pocos, sos un jugador de toda la cancha, hay gente que te quiere, gente que no. Sos blanco o negro, no tenés matices. Pero me parece que vos podés educar mucho a los chicos, porque ya estuviste ahí. Este es un juego de convivencias y en las diferencias, está cuando uno tiene que sortear un montón de cuestiones que tienen que ver con lo personal. Digo esto, porque no todos los que están ahí se bancan. Y en la vida pasa lo mismo, tenés que surfearla. Vos tenés todo el derecho del mundo para estar ahí, Big Ari también. La casa es de Gran Hermano, el dueño es el Big. Hay obstáculos, vos sos una persona durísima y no podés decir que te vas porque llega Big Ari, Alfa. Quien te enfada, te domina”, dijo el conductor.

Ante las palabras del conductor, Alfa respondió con calma, manifestando su incomodidad sin llegar a un estado de enojo, “No, no me enfada, no es cuestión de enfadarse. No me enojo, negrito. No es que me enojo. No estoy cómodo. Yo vine para disfrutar, creo que estoy disfrutando con todos. Me he llevado bien con todos, salvo algunas muy pocas excepciones, nos hemos matado de risas. Hasta ahora yo venía disfrutando, pero esto no”. Del Moro continuó alentándolo, “Cada uno haga la suya, la casa es gigante. No me podés abandonar a esta altura, Alfa. Tenés todo el derecho del mundo a irte, como cualquiera. La puerta está abierta para todos. Son gente que estimo y no quiero que se la pierdan. No te enojes, Alfa. Eso que te generó Ari a vos, a lo mejor es lo que vos le generaste a alguien en la casa y se lo tuvo que fumar, ¿entendés? Entonces, cada uno se adapta, la casa es grande. Adaptense, chicos. Es un juego de convivencia."

Ariel Ansaldo también intervino, “Tampoco soy Judas, pará un poco Alfa. No vino nadie a hacertela pasar mal. No sos el protagonista, vamos a disfrutar con los chicos, vamos a dar el ejemplo, un año más. Quedate, dale, podemos estar los dos tranquilos acá, es hermoso este lugar. Nos encanta estar acá. ¿Cómo te vas a ir así, al divino botón? Vamos, Alfa, vamos a intentarlo”. Del Moro concluyó su intervención con un llamado a la reflexión y la perseverancia: “Estaría bueno que la casa lo mande a un cuarto a uno, a un cuarto al otro. Como cuando a una fiesta llegan dos que no se pueden ni ver. Yo creo que con el correr de los días hay muchas cosas en las que puede haber puntos de encuentro”.

Tras el receso publicitario, la transmisión volvió con un clima de incertidumbre. A pesar de que Walter Santiago permanece en la casa, el conductor Santiago del Moro anticipó un giro inesperado antes de finalizar la emisión. "Alfa hizo la fulminante, mañana vamos a ver cómo sigue esto", anunció Del Moro.