Gran Hermano: quiénes son los nominados de esta semana, luego de la fulminante y la espontánea

Tras una intensa semana marcada por un dinámico flujo de eventos, los concursantes de Gran Hermano retornaron al confesionario tras una serie de encuentros, debates y momentos de incertidumbre respecto a quién había desplegado la jugada fulminante. En medio de este ambiente de confusión estratégica, algunos participantes forjaron nuevas tácticas mientras otros votaron bajo la influencia del enojo.

Denisse, luego de recibir el golpe más contundente del juego, confrontó a cada integrante con determinación, con la intención de conocer al responsable detrás de su fulminante. A medida que avanzaba, la influyente concursante de Chubut recopilaba información minuciosa, aunque sin lograr identificar al autor de esta maniobra.

No obstante, Denisse también ejecutó su propia estrategia al reintegrarse en la aclamada residencia, le hizo la espontánea a Manzana y a Damián. Cambiando radicalmente su enfoque y actitud, la joven generó cierta incomodidad entre sus compañeros, quienes no tardaron en percibir el cambio en su postura.

Con este escenario como telón de fondo, cada uno de los participantes atravesó el confesionario. Como un añadido especial, esta ceremonia marcaba la primera nominación de los recién llegados: Darío, Paloma, Florencia, Mauro y Damián.

En el inicio de la ronda de nominaciones, Manzana fue el primer concursante en adentrarse en el confesionario. A pesar del acuerdo tácito entre los miembros originales del grupo de no votarse entre sí, decidió otorgar dos votos a Bautista, reservando el restante para Damián. Acto seguido, Virginia siguió un patrón similar al del vocalista de RKT, nominando a Damián y Bautista.

Luego, Mauro, el reciente interés romántico de Furia, emitió sus votos, lo que desencadenó un enfrentamiento con Catalina, amiga de Juliana, quien advirtió a la doble de riesgo sobre las consecuencias de perder su enfoque en el juego. En este contexto, Mauro nominó a Catalina y Rosina.

La votación de la casa se desarrolló de la siguiente manera: Catalina (optó por Florencia y Bautista), Darío (Florencia y Damián), Martin Ku (Florencia y Damián), Bautista (Darío y Florencia), Florencia (Bautista y Darío), Paloma (Darío y Damián), Joel (Emmanuel y Bautista), Damián (Mauro y Darío), Nicolás (Damián y Darío), Rosina (Darío y Mauro), Emmanuel (Bautista y Mauro) y Zoe (Darío y Mauro).

Al momento de su turno, Furia ingresó al confesionario y justificó su elección estratégica. Sin embargo, esta decisión fue objeto de críticas por parte de numerosos seguidores del programa en las redes sociales, quienes consideraron que la doble de riesgo había desperdiciado una carta crucial en un momento en el que aún queda un largo camino por recorrer en la competencia.

Desde una perspectiva analítica y reflexiva, Juliana expuso su argumentación: "Básicamente creo que salieron de la casa Agos y Licha y algunos repechajes entraron para mí, para ayudarnos de buena manera, contenernos. Otros entraron para otro grupo y creo que Denisse lo hizo para el grupo de los Bros".

Continuando con su análisis sobre la llegada de Denisse desde Trelew, Furia señaló: "Fue una persona que estuvo mucho abajo del ala de Licha acá dentro de la casa. También insinuó y dice que es parte de la campaña de los Bros afuera, de lo cual algún momento también me pueden sacar a mi afuera. Siento que es un caracol y veo gente que tal vez sí se merece entrar y pasar una buena estadía, pero creo que los que nos merecemos y somos originales de acá dentro, y estamos hace tres meses, estamos esperando que llegue gente que prenda la casa fuego".

Consciente del riesgo que implicaba utilizar su única oportunidad de utilizar la carta fulminante, Juliana explicó: "Los nuevos ingresos estuvieron muy copados, así que creo que es un momento en el que la casa no la va a votar y es mi última esperanza. Por eso decidí arriesgar, sé que es una vez en la casa que me toca y espero que la gente me entienda, me apoye y vamos a ver cómo queda la placa, a ver si la puedo pelear adentro con ella o si la placa se arma de otra manera".

Después de exponer su estrategia, Furia expresó su intención de apartar a los concursantes pasivos del juego: "Pero mi idea es que ya los caracoles estén fuera de la casa y que esté llena de gente que la valore. Y que sepa que cada día es único y tiene que vibrar alto. Nosotros estamos hace tres meses y estamos luchando un montón. Sé que es la novia de mi compañero pero dijo que entró a jugar sola".

Para concluir, la participante más controvertida de la casa emitió una declaración dirigida a aquellos que la criticaron o perjudicaron durante el transcurso del programa: "No me olvido de lo que me hicieron en su pasado, todos los que me votaron y hablaron mal de mi yo me acuerdo de cada uno, así que gracias por el repechaje".

Con el cierre de la gala de nominación, los resultados reflejaron a Denisse como la concursante fulminada, seguida por Darío con 11 votos, Damián con 10, Bautista con 9, Florencia con 7, Mauro con 5, Manzana con 3, Catalina con 2, Emmanuel con 2 y Rosina con 1. Por otro lado, la placa de nominados quedó conformada por Denisse, Darío, Damián, Bautista y Florencia. Además, Santiago del Moro anunció la posibilidad de que un miembro del público gane un Golden Ticket para experimentar la vida dentro de la casa de Gran Hermano.