Gran Hermano: un concursante uruguayo fue eliminado de la casa y sorprendió a todos los jugadores

En la noche del domingo, se llevó a cabo la gala de eliminación. La velada prometía un elevado nivel de tensión, especialmente considerando la notable cantidad de diez nominados en la placa. Entre los participantes en riesgo se encontraban Rosina Beltrán, Catalina Gorostidi, Virginia Demo, Martín Ku, Darío Corti, Paloma Méndez, Emmanuel Vich, Mauro D’Alessio, Damián Moya y Florencia Regidor. Desde el inicio, Santiago del Moro saludó al público y, sin demora, anunció quién sería el primer concursante en ser salvado de la eliminación.

Pasadas las diez y media de la noche, el presentador solicitó ingresar a la casa para revelar el nombre del participante que aseguraba su permanencia en el juego, al menos por una semana más. Del Moro compartió con los concursantes: "Estos sobre queman. A esta altura creo que cada uno de ustedes más que competir con el de lado, compiten con ustedes mismos, y adaptación es la palabra. El supremo empieza a hacerse sentir, y quien baja de placa y desarma su valija es Virginia".

Posteriormente, Santiago presentó un clip que mostraba la cena de los nominados, resaltando un momento de confrontación entre Catalina y Mauro. Tras este suceso, se anunció que Martín sería el segundo en abandonar la placa. El "chino" fue el protagonista de otro segmento, donde comparaba a varios compañeros con los héroes y villanos de Dragon Ball Z. Destacó que "Furia era como Vegeta, porque arrancó como una persona mala que venía a destruir todo, y fue matando compañeros para después pasarse a ser aliada de los buenos".

Tras su primera intervención, Santiago del Moro reapareció entre los concursantes para anunciar la salida de Darío de la placa de nominados, marcando así un momento de gran emoción para el participante quien, aunque inicialmente dudaba de su permanencia, fue gratamente sorprendido. A continuación, se reveló la liberación de Paloma, cuya expresión de alivio fue evidente. Para conmemorar este momento, se le solicitó al conductor que entonara una canción.

Emmanuel y luego Mauro fueron los siguientes afortunados en evitar la eliminación, lo que reducía gradualmente la lista de nominados, mientras las miradas nerviosas se dirigían hacia la zona de riesgo. Damián y Florencia siguieron en salvarse, dejando a Catalina y Rosina en una situación de mano a mano que culminó de forma inesperada.

En este punto crítico, la narración en off de Gran Hermano convocó a Catalina y Rosina al confesionario para dirigirse directamente al público y exponer sus motivos para permanecer en el juego. Rosina fue la primera en hablar, compartiendo su deseo de continuar en la competencia y expresando su gratitud por estar cumpliendo un sueño largamente acariciado. En sus propias palabras: "Me quiero quedar, estoy cumpliendo el gran sueño de mi vida, que hace mucho tiempo soñé con estar acá. Me encantaría seguir dándolo todo, que sigan confiando en mí. Quiero seguir adelante siendo yo, al cien por ciento".

En segundo turno, Catalina se presentó en el confesionario para expresar su gratitud hacia el público por el apoyo recibido durante su permanencia en el programa. En sus palabras, destacó: "Primero agradecerle a la gente todo lo que me bancó para estar acá de nuevo. Creo que logré muchos de los objetivos que me prometí, y sería más justo que se quede Rosi. Yo estoy muy feliz con todo lo que pasó, pude llegar a conectar más con mis compañeros con los que no había conectado al principio. Y si me voy o me quedo, estoy súper feliz. Lo dejo en manos de la gente. Simplemente agradecer y si me voy, que me esperen con un aplausos en la tribuna".

Finalmente, tras una espera llena de ansiedad por parte de ambas participantes, Santiago del Moro anunció que Rosina sería eliminada. Las reacciones de sorpresa en la casa no se hicieron esperar, ya que la mayoría consideraba que Catalina era la candidata principal para abandonar el juego. Sin embargo, en un giro inesperado determinado por la audiencia, fue Rosina quien se despidió.