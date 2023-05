Gremio atento a la sequía goleadora de Luis Suárez y a la larga ausencia de Felipe Carballo

El director de fútbol de Gremio, Antonio Brum, salió a aclarar la posición del club con respecto a la sequía goleadora de Luis Suárez. El uruguayo hace cuatro partidos que no convierte, el período más largo desde que fue contratado a principio de año.

Suárez es el goleador del equipo con 11 goles en 19 partidos, pero todavía no marcó en el Campeonato Brasileño, el más importante del país.

Suárez y Bitello

" Depende de la expectativa. Creo que es normal. Nadie anota todos los partidos. Creo que es una gran actuación de él con la camiseta de Gremio. Independientemente de quién anotara. No podemos señalar todos los partidos: 'Suárez no marcó'. Veo cuatro partidos sin marcar con normalidad. Participó activamente. No podemos cobrarte por hacerlo en todas las rondas. En poco tiempo marca tres goles en un partido y ese promedio ya cambia", dijo Brum en una entrevista que publicó GloboEsporte.

El último gol del Pistolero fue para que Gremio ganara el título del Campeonato Gaúcho, al convertir de penal.

Gremio volverá a jugar este domingo de local frente a Bragantino por la cuarta fecha del Brasileirao.

Felipe Carballo sigue sin jugar

Mientras que Felipe Carballo continuará sin jugar a raíz de una pubalgia. La última vez que actuó fue el 8 de abril en la final del Campeonato Gaúcho contra Caxias.

En la semana actual, Carballo entrenó en la cancha del complejo Luis Carvalho, pero aún separado del resto del plantel.