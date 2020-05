Grupo City sigue a Pellistri y toma la delantera entre los que van por la joya de Peñarol

El poderoso Grupo City, que tienen su filial uruguaya con Montevideo City Torque y a Manchester City como su principal equipo a nivel global, avanzó entre los interesados en fichar a Facundo Pellistri, el juvenil de Peñarol cuya cláusula de rescisión es de US$ 10 millones.

Así lo informa este lunes el Diario AS de España, donde se indica que en las últimas semanas el Grupo City trabajó para llegar a un acuerdo con el futbolista de 18 años.

Según supo Referí, desde meses siguen de cerca al jugador que surgió como la nueva joya del plantel de Peñarol.

El plan que tiene el City para llevarse a Pellistri busca no tener que pagar la totalidad de la cláusula del futbolista. En ese sentido, según informa AS, la propuesta es abonar al contado el 50% de ese monto, US$ 5 millones, y la otra mitad será en base a distintas bonificaciones y variables a futuro, como, por ejemplo, que llegue a jugar en el primer equipo de Manchester City.

Leonardo Carreño

También se incluiría un porcentaje para una futura transferencia del volante ofensivo.

El contrato sería por cinco años, con un salario que se ajustará de acuerdo a sus avances, y el plan es que sea cedido en su primera temporada en Europa.

Según supo Referí, la idea es que ese primer año europeo lo haga en el fútbol español y que no sea una obligación que vaya al equipo del Grupo City en ese país, Girona, hoy en Segunda división, sino que tenga libertad para elegir entre las propuestas que surjan.

En La Liga ya hubo interesado por Facu, como llaman al juvenil en España. Uno de esos equipos fue Real Madrid, que no se movió más por el uruguayo.

La idea es que el volante vaya a un equipo de Primera división para tener fogueo.

Leonardo Carreño

La propuesta del City, avalada por Pep Guardiola, ha sido importante para seducir a Pellistri, indicó As.

De todas formas, a pesar de adelantarse en las negociaciones no es el único interesado. Newcastle también sigue al jugador pero de momento el club inglés está a la espera de que sea vendido a un grupo empresarial saudí para contar con recursos económicos.

El entrenamiento de Pellistri y los movimientos del City en Uruguay

Mientras tanto, el juvenil aurinegro sigue entrenando por su cuenta, como los futbolistas uruguayos que esperan que se levanten las medidas de prevención por el coronavirus y le permitan volver a practicar con sus clubes.

Pellistri ya se mueve con pelota y en cancha, tal como se pudo ver en una foto que compartió en sus redes este domingo.

De pasar al Grupo City, el juvenil sería un nuevo uruguayo en sumarse al proyecto celeste.

Este año, el Grupo City ya cerró la transferencia de Nicolás Acevedo, de Liverpool a New York City de la MLS, la filial que tienen en Estados Unidos.

Además, adquirieron a Nacional al zaguero juvenil Renzo Orihuela. Su ficha pertenece a Montevideo City Torque, pero esta temporada seguirá con los albos para sumar minutos.

El grupo, que días atrás lanzó su proyecto para construir un complejo deportivo de primer nivel en Uruguay, también tiene a Cristhian Stuani como principal figura de Girona de España.