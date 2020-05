City Torque tendrá su Academia de Fútbol: como la de Manchester, en Canelones

El fenómeno de Manchester City replicado en Montevideo, en el pequeño laboratorio de City Torque, parece transformarse en un ambicioso proyecto para captar talentos para el fútbol en donde podrán combinar el don natural que tienen los uruguayos para practicar el deporte y la organización del Grupo City, que hace del fútbol un negocio.

Este jueves se presentó a través de una singular conferencia de prensa virtual, en la que participaron Ferrán Soriano, CEO del grupo en Manchester, el presidente de la AUF Ignacio Alonso y Javier Noblega, de City Torque, desde Montevideo, el presidente Luis Lacalle Pou, los ministros Sebastián Bauzá y Germán Cardozo desde Torre Ejecutiva, y los futbolistas del grupo, Cristhian Stuani desde Girona y el capitán de City Torque, Álvaro Brum, desde su casa en Montevideo.

Ese estrado le dio marco a la presentación de la cuarta academia de Grupo City, después de Manchester, Nueva York y Melbourne.

City Torque

En julio, a través del estudio Gómez Platero, City Torque comenzará la construcción de un complejo deportivo en un predio de nueve hectáreas, sobre la ruta 101, a cinco minutos del aeropuerto de Carrasco, en el que se desarrollarán cinco canchas (cuatro de césped natural y un artificial) y un edificio multiuso con vestuarios, gimnasio, centro médico, comedor y oficinas.

El concepto que busca City Torque es generar un espacio que terminarán de construir en el segundo semestre de este año e inaugurarán en 2021.

Allí concentrán toda la actividad deportiva del club, desde formativas a primera, cuidando el concepto de formación integral de futbolistas y de seres humanos, que el club promueve bajo el sello de Grupo City.

El presidente Lacalle Pou destacó el paso que dan en Uruguay y valoró recibir esta confirmación en tiempos tan especiales por la pandemia de coronavirus.

“Las noticias buenas no abundan en estos momentos, así que vemos un poco de sol en este momento. Venimos siguiendo al grupo y a su gente que hace el esfuerzo en nuestro país. En este caso, como pocas veces, se junta la inversión, el deporte, la formación y la pasión”, dijo el presidente para valorar el paso que da City Torque.

City Torque

Destacó la importancia de generar una formación integrar y humana, además de enseñarles a patear bien una pelota, porque eso es lo que va a sostener a esos jóvenes posteriormente “en un Mundial o en un torneo local y también los va a sostener en la vida”.

También valoró el concepto de la inversión en Uruguay. “Si uno quiere hacer mucha plata en poco tiempo, Uruguay no es lugar. Si quiere quedarse, echar raíces, y ser un agente de mejora de la sociedad, no me cabe la menor duda que es el mejor lugar para llegar”, resumió el presidente en su exposición en la que, finalmente y en tono de broma, se ofreció para jugar como “puntero izquierdo con llegada al arco y gol”, si el equipo carece de un futbolista de esas características.

Grupo City desembarcó en Uruguay en 2017 cuando se integró a vida de Torque. Desde entonces compitió en Primera, descendió a Segunda y este año retornó al círculo superior de la AUF.

En 2020, había generado dos cambios profundos en su organización: el primero fue el nombre, cuando pasó a denominarse Montevideo City Torque, el segundo la creación de la Fundación City en la Comunidad, que atiende los problemas de alimentación y educación. Actualmente y durante tres meses y medio brindarán almuerzos a 150 chicos, dijo Noblega en la presentación de este jueves.

El presidente de la AUF, Alonso, se refirió a un aspecto que destaca desde que llegó a la AUF: “Es muy importante que Uruguay se transforme en un polo de atracción para los inversionistas en el fútbol. Que el grupo deportivo más importante del mundo esté en Uruguay no es casualidad. Es porque ven la estabilidad institucional, y porque de aquí salen los mejores jugadores del mundo”.

City Torque

Bauzá valoró el costado solidario del deporte en los días más críticos para la sociedad como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y dijo que a través del deporte se consiguieron más de 15.000 platos que fueron entregados a personas carenciadas.

El CEO de Grupo City, Soriano, explicó el funcionamiento del grupo que tiene tres inversores, de Emiratos Árabes, una compañía China y una de Estados Unidos, que “están unidos en la idea que el fútbol es un buen lugar para invertir”, y subrayó que ven el fútbol “como entretenimiento, pasión, negocio y como un aporte valioso en el entretejido social para el desarrollo de los seres humanos”.

Dijo que no les asusta la inversión, ni el momento del mundo, porque la inversión que realizan en Uruguay “es para largo plazo”, detalló las características del complejo deportivo y dijo que se utilizarán las mejores prácticas, con elementos comunes como los que aplican en las academias de Manchester, Nueva York y Melbourne.