Levantan bloqueo en La Tablada y se vuelve a despachar combustible

Varios móviles policiales apoyados por la Guardia Republicana se hicieron presentes en la planta de La Tablada este martes, donde los distribuidores de la envasadora de supergas Megal mantenían bloqueada la salida de camiones con combustible para abastecer a las estaciones de servicio.

Mientras tanto, un negociador del Ministerio del Interior llegó junto a la Policía para dialogar con los distribuidores e intentar que se levantaran las medidas.

Finalmente sobre el mediodía fue liberado el ingreso a la planta y las camiones volvieron a circular con normalidad. También se volverá a suministrar supergas a la firma Megal.

Según pudo saber El Observador, la empresa Megal presentó el pasado jueves un recurso de amparo ante la Justicia. En esta jornada el juez ordenó que Fancap le dispense supergas a Megal, lo que provocó el desbloqueo. Según explicó el distribuidor, Luis Rinaldi, se acordó que a partir de este miércoles a más tardar los distribuidores recibirán de forma normal el supergás.

Los distribuidores de Megal sostienen que optaron por el bloqueo dado que desde hace 21 días la Federación de Ancap no les suministraba supergás y no podía operar. Sin embargo, fuentes de Fancap dijeron a El Observador que la empresa Megal no está cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad para operar con esa materia prima.

Por otro lado, el integrante de la Unión de Transportistas de Combustible, Oscar Benavídez, explicó a El Observador que se perdieron varias horas por las medidas, por lo que se va a despachar alrededor del 50% del volumen habitual de combustible. Según estimó, en esta jornada se cargarán entre 5 y 6 millones de litros. La carga de los camiones se realiza hasta alrededor de 15:30 horas. El abastecimiento se irá normalizando con el paso de las horas. El lunes soló se cargó la tercera parte del volumen habitual para un comienzo de semana.