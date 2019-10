Guerra comercial: ¿qué países le han respondido a Trump con suba de aranceles?

Una de las acciones políticas centrales de la legislación de Donald Trump ha sido la imposición de aranceles a los productos extranjeros de algunos de sus principales socios comerciales.

El centro de pensamiento del Partido Republicano American Action Network estima que el magnate ya ha establecido tasas comerciales a bienes por un valor superior a los US$ 500.000 millones.

Como respuesta, algunos de los Estados y regiones afectadas han contraatacado grabando las importaciones norteamericanas, lo que es especialmente cierto en el caso de China, que ya ha introducido aranceles a productos valorados en US$ 97.700 millones , según la misma fuente. Varios escalones por debajo vienen la Unión Europea con US$ 2.900 millones, Turquía (US$ 1.800 millones), India (US$ 1.400 millones) y Rusia (US$ 430 millones).