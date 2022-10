Guía para no fallar en la compra del televisor para el mundial de Qatar 2022

Llega el mundial y la oferta de televisores aumenta. ¿Cuál comprar? ¿Por qué elegir uno y no otro? ¿Cuánto cuestan?

En Samsung informaron a Cromo que en estas fechas aumenta la demanda entre 10% y 15%. La gente, ávida de ver fútbol en máxima resolución, aprovecha el campeonato para renovar por unos cuantos años su electrodoméstico más usado.

Pero la elección puede tornarse dificultosa. Cuando uno decide invertir cientos de dólares, es importante seleccionar el mejor producto. ¿Qué hay que tener en cuenta?

Resolución, distancia, sistema operativo

La resolución y las pulgadas son lo primero que mira el usuario. Se debe considerar qué tipo de imagen se quiere lograr y para qué uso. Si se pretende disfrutar de experiencias más cinematográficas, hay que apostar por un aparato más moderno y con resoluciones mayores.

La distancia también es importante, porque no necesariamente disponer de un televisor gigante garantiza una experiencia satisfactoria. Hay distancias recomendadas. Por ejemplo, si se compra una tele 4K de 65 pulgadas se recomienda que haya entre 2 y 3 metros de distancia, según contaron en Samsung. Si es de 46 a 55 pulgadas, el ideal es entre 1,5 y 2 metros.

Además, hay que prestar atención al sistema operativo. Hoy las teles cuentan con softwares que las hacen atractivas en el manejo de aplicaciones. Samsung y LG tienen el suyo propio; Panavox, por ejemplo, cuenta con Android TV. Familiarizarse sobre cómo fluye la experiencia de este tipo de dispositivos en un televisor es otro ítem a tener en cuenta.

Por último, los procesadores. Al igual que las computadoras, siempre es importante prestar atención a qué tan nuevo es, porque del procesador dependen muchas funcionalidades. Sobre todo si, además de ver el mundial, se lo va a utilizar para videojuegos.

Los televisores “no tan nuevos”: HD y Full HD

Los más básicos son los de “alta resolución”, más conocidos como HD. Estos televisores, que son cada vez menos considerados por los consumidores en general, tienen una resolución de 1280x720 píxeles. Estos píxeles se cuentan como verticales y horizontales, es decir la cantidad de cuadros de color verticales y horizontales de la pantalla.

Estos televisores, conocidos como Smart TV, cuestan en el entorno de los US$ 300 —aunque se pueden conseguir más baratas con descuentos de tarjetas bancarias—. En general, las que hoy se venden en Samsung son de 32 pulgadas.

Samsung

TV de Samsung 32 pulgadas

Los canales de aire de Uruguay transmiten en HD, por lo que comprando este televisor se puede garantizar una buena experiencia.

Como una evolución del HD que nació hace algunos años, se encuentra el Full HD. Su resolución aumenta a 1920x1080 píxeles. Quiere decir que hay más cantidad de píxeles en la pantalla, por lo que se va a disfrutar de una mejor resolución.

Uno de los televisores que hoy ofrece Samsung es de 43 pulgadas y cuesta unos US$ 600. Es posible que en tiendas de tecnología existan otros modelos.

Los Ultra HD o 4K: ¿cuál comprar?

Las marcas venden televisores Ultra HD y 4K como sinónimos. La resolución es 3840 x 2160 píxeles, y significa que posee 3840 cuadros de color horizontales y 2160 verticales, lo que garantiza una mejor imagen.

Es importante entender la diferencia entre QLED y Crystal UHD. Los modelos QLED son más modernos y más caros que los Crystal. La mejora está en esa Q de adelante, que significa Quantum Dots, ‘puntos cuánticos’ en español, que son los que permiten que los píxeles que se encienden en la pantalla lo hagan con mucho más precisión. Es decir, que los colores se vean más naturales y específicos.

Samsung

Crystal UHD

Por su parte, las TV “estándar” 4K de Samsung son las Crystal UHD. Estos televisores no utilizan los puntos cuánticos sino el fósforo rojo, que crea colores consistentes y de larga duración. El de 50 pulgadas fue uno de los más comprados de la marca surcoreana en la última semana en Uruguay, según su sitio web. Cuesta US$ 900 aunque hay descuentos por los que se puede conseguirlos a US$ 700.

Otro aspecto que diferencia los QLED de los Crystal UHD es el procesador. El primero es más potente porque utiliza inteligencia artificial para mejorar en tiempo real cualquier señal que se reproduzca en el televisor. El Crystal UHD, si bien provee una imagen muy poderosa, tiene menos capacidad de cálculo que el QLED.

Samsung

QLED

Dejando de lado estas diferencias, los Crystal UHD son televisores potentes y ofrecen lo que deben: conexión Bluetooth, wifi, tap view (que permite replicar en la tele lo que se ve en el celular), modo ambiente foto (función para colocar fotos en la pantalla), posibilidad de conectar con un asistente de voz para subir y bajar el volumen, entre otras características.

Las teles LG y el "negro verdadero"

Si se va a una tienda y se encuentra con televisores OLED de LG, debe saberse que es el más moderno y suntuoso de la compañía. Estos modelos, que se encuentran desde las 48 pulgadas a las 77, cuestan entre US$ 1.890 y casi US$ 13.000 en el país.

Lo que más se destaca del OLED es que consigue el llamado “negro verdadero”. ¿Qué significa? Que cuando una imagen debe representar el negro más oscuro de todos, los píxeles se apagan. Tal vez haya sucedido que una imagen nocturna aparezca en la pantalla con varias tonalidades de negros. Con OLED, como cada píxel se enciende y se apaga por sí mismo, eso ya no sucede.

LG

LG OLED

“LG es el fabricante número uno a nivel mundial de paneles OLED y líder en el mercado”, señaló a Cromo Clara Tak, country manager de la marca en Uruguay.

La mayoría de los televisores LG cuentan con magic control. Es un control remoto que se utiliza como si fuera un mouse: el usuario apunta a la pantalla y aparecerá un cursor sobre ella. No es necesario utilizar el teclado como en otros dispositivos.

Otras marcas

Además de las marcas que dominan el mercado, hay otras asiáticas que buscan competir de igual a igual con Samsung y LG. Una de ellas es Sony. Los precios de sus televisores van de US$ 999 a más de US$ 5.000.

Xiaomi, que ha entrado con fuerza en Uruguay en el mercado de smartphones, intenta impactar fuertemente en el mercado local con otros dispositivos de su ecosistema. Venden dispositivos 4K de 43 a 75 pulgadas que van desde los US$ 489 a los US$ 2.499.

Xiaomi

Xiaomi Mi TV 55''

Carlos Gutiérrez, por su parte, vende televisores 4K de 50, 58 y 65 pulgadas. Cuestan entre unos $ 18 mil y $ 30 mil. Son televisores que vienen con Android TV y funciones también presentes en los otros televisores, como la posibilidad de controlar el televisor con la voz, el reescalado en 4K, además de la posibilidad de conectarse al dispositivo mediante Bluetooth.

¿Cuánto cuestan las teles 4K en Uruguay según cada marca?

Samsung

Crystal UHD 4K de 43 a 85 pulgadas: de US$ 700 a US$ 3.500

QLED 4K de Samsung de 55 pulgadas: US$ 1.400

LG

UHD 4K de LG de 43 a 86 pulgadas: de US$ 649 a US$ 5.990

OLED 4K de LG de 42 a 77 pulgadas: de US$ 1.890 a US$ 12.990

Xiaomi

Teles 4K de 43 a 75 pulgadas: desde US$ 489 a US$ 2.499

Panavox

Teles 4K De 18 mil y 30 mil pesos.