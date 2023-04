Gustavo Petro convoca a representantes de 15 naciones para retomar el diálogo sobre Venezuela

El presidente colombiano Gustavo Petro lanzó en un tuit su convocatoria a los dirigentes venezolanos, tanto oficialistas como opositores, para una cita en la capital de su país. La ambición del mandatario es lograr que una quincena de naciones latinoamericanas y de la Unión Europea envíen representantes para darle mayor contención al encuentro.

Desde la sede de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el canciller colombiano Álvaro Leyva confirmó el evento que tiene como antecedente la última visita de Petro a Caracas, así como la realizada por el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, a Washington para abonar el terreno.

“Convocaré en Colombia una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano”, dice el breve tuit de Petro.

Aunque el oficialismo y la oposición venezolanos fueron cautelosos, se espera que ambas partes asistan. El intento del mandatario colombiano es disuadir a los miembros de la Unión Europea y de los Estados Unidos para que levanten las sanciones contra Caracas. Una parte sustantiva de ese dinero, en caso de prosperar el pedido, sería controlado por funcionarios de la ONU para programas sociales que mejoren los estándares de vida de buena cantidad de venezolanos.

Si bien aún no hay confirmación sobre la asistencia de representantes de Washington, el canciller colombiano Leyva advirtió que el secretario de Estado Antony Blinken no iría al encuentro, aunque podría asistir un funcionario de menor rango.

Washington es un actor principal en el proceso de diálogo porque la mayoría de los fondos congelados de Venezuela en bancos y entidades financieras están en los Estados Unidos debido a las sanciones tomadas por ese país, especialmente durante el mandato de Donald Trump.

Las dudas sobre el éxito eventual de la convocatoria tienen un antecedente desfavorable. En efecto, Nicolás Maduro, decidió interrumpir el proceso de diálogo iniciado en México. Primero por no obtener la liberación de Alex Saab, y segundo porque no fue liberado un fondo de US$ 3.000 millones que ya se había pactado con la oposición.

Según publicó el periódico El Nacional de Caracas, Stalin González, de la Plataforma Unitaria, el grupo que representa a la oposición en el diálogo, dijo que “el papel de Colombia es importante y Petro puede ayudar a destrabar algunas cosas y poner a la región a hablar sobre el tema de Venezuela”.

González dijo que la propuesta de Petro es una oportunidad para “buscar una salida a la crisis y llegar a la estabilidad. Agradecemos todas las iniciativas”. Sin embargo, otros sectores opositores a Maduro creen que Petro podría inclinar sus simpatías por Maduro. “Petro invirtió mucho en la relación con Venezuela”, dijo al diario El Tiempo de Bogotá Theodore Kahn, director asociado de Control Risks, quien también ponderó la buena relación entre Bogotá y Washington, “con quien es posible que haya una reunión antes de la conferencia”.

Claro que el diálogo requiere el guiño de Washington, actor central de esta propuesta. “Ahora bien, sigue siendo poco lo que pueda hacer Petro para convencer a Maduro de hacer concesiones que él no está dispuesto a hacer”, enfatizó Kahn.

Sin embargo, Maduro volvió a cargar contra los estadounidenses. “Un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela. Salió a decir que, si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido, corrupto y vendepatria de la Plataforma Unitaria, ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país. ¡Vocero gringo, lárgate bien al carajo porque a Venezuela se la respeta! No aceptamos amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Aquí estamos de pie por esfuerzo propio y seguiremos avanzando por esfuerzo propio. Venezuela no acepta amenazas de nadie”, dijo el pasado jueves en un discurso en Caracas.

El politólogo y periodista Ricardo Sucre, de la Universidad Central de Venezuela, en diálogo con El Nacional de Caracas, dijo que el asunto de los recursos bloqueados en el exterior, a los que no puede acceder la administración venezolana, puede ser uno de los temas y aportes de Colombia, que por el momento es un interlocutor confiable para el gobierno.

“El principal aporte puede ser poner en la mesa cuáles son las trabas”, explica Sucre, alegando también que no se buscaría sustituir el proceso ya iniciado en México y suspendido por Maduro.

Por otra parte, el interés de Petro por acoger una mesa de diálogo no es reemplazar a Ciudad de México como sede de diálogo. Su gobierno tiene dos intereses adicionales. Uno es el rol de Caracas en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que volvió a realizar operativos violentos, pero que tiene una vía de conversaciones vía el chavismo.

El otro tema que inquieta a Petro es que el mayor caudal de migrantes venezolanos, por una cuestión histórica y fronteriza, es en Colombia.