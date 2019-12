Gutiérrez festejó con una ironía: "Es importante ganar dos Uruguayos siendo tan defensivo y jugando tan mal"

El entrenador de Nacional Álvaro Gutiérrez se mostró radiantes tras la consagración de Nacional en la final del Campeonato Uruguayo contra Peñarol.

"Esto es para la gente allegada a Nacional, de todos, el área médica, los kinesiólgos, los cocineros, el personal de Los Céspedes, los jugadores, lo que no quedaban convocados, los dirigentes, los delegados e hinchas. Los jugadores demostraron una casta especial remontando una situación adversa al principio del campeonato", comenzó diciendo el Guti en la conferencia de prensa.

"Recuerdo muchos momentos difíciles como ir a la cancha de Progreso, el clásico del Intermedio donde pasamos por primera vez en el la tabla, el muy buen partido con Liverpool, las concentraciones muy largas antes y después de los partidos donde relegamos mucho tiempo a la familia. A disfrutar con todo el pueblo de Nacional", expresó el entrenador.

"A veces jugamos bien, a veces no, en los momentos malos aguantamos estoicos y al final ganamos los partidos que se tenían que ganar", agregó el DT tricolor.

"Es importante ganar dos Uruguayos siendo tan defensivo y jugando tan mal y siendo las dos veces el más goleador y el equipo menos vencido", comentó Gutiérrez. Consultado sobre si "le molesta" que se diga eso que él mismo expresó replicó: "No, no, me fortalece", replicó.

Uno de los grandes aciertos de Gutiérrez fue colocar a Matías Zunino como mediapunta en los dos últimos clásicos: "Zunino es un jugador polifuncional, lee muy bien el juego, tiene una entrega total, llega por sorpresa al área. En el otro clásico dio una habilitación y en este hizo el gol. Quería que no tuvieran referencias por dónde pudiera caer", explicó.

"El terreno favoreció a que se diera un juego áspero, había poco control de pelota, muchas barridas, todos se jugaban mucho en cada pelota: si un clásico es light no es un clásico", agregó.

Gutiérrez tuvo palabras de elogios para Gonzalo Bergessio: "Es un gran jugador dentro de la cancha y un gran jugador afuera; es un líder del grupo, siempre está en los detalles con los más chicos, Como Papelito. Cardacio, Palito o el Chory. Tienen años, son gente de bien, donde les toque estar tiran siempre para adelante".

Sobre las claves de la consagración concluyó diciendo: "No entregarse primero. Fue fundamental también la creencia de los jugadores a lo que les planteaba: a veces les pedía que despejaran no más porque no quería salir jugando de atrás. Y el grupo humano que se formó fue espectacular".

Consultado sobre su continuidad en el club respondió: "No sé, hay que juntarse e intercambiar opiniones", respondió