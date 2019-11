Habrá médicos para todos en el fútbol juvenil

Fue a fines de setiembre cuando falleció Agustín Martínez, el futbolista juvenil de Boston River. Las alarmas ya estaban sonando hacía rato en forma silenciosa en el micromundo del fútbol, pero ese suceso hizo que se amplificaran las voces que advertían sobre un defectuoso sistema de prevención. Por defectuoso entiéndase que ese día, en que Agustín se desvaneció, no había médico en cancha.

Sucede que a veces lo impactante no da lugar a lo importante, que las reacciones no dan paso al hacer. Pero también sucede que mientras se sigue jugando al fútbol, algunos se ocupan de lo importante.

Fue así que Michael Etulain y Edgardo Barbosa decidieron impulsar un grupo de trabajo que junte a los diferentes actores del fútbol. El primero, actual presidente de la Mutual de futbolistas y el segundo, integrante del cuerpo médico de la selección uruguaya desde hace 15 años. Barbosa reconoce que la inquietud de Etulain surgió un tiempo antes de la muerte de Martínez.

Camilo dos Santos

Uno de los integrantes de ese grupo de trabajo es el médico Gladimir Melo, deportólogo con un posgrado en cardiología deportiva en la Universidad Favaloro. Cuenta: “Primero impulsamos la medida de por lo menos un médico en cancha en partidos de juveniles. Para el año que viene será un médico por cada equipo los días de partidos y también en los entrenamientos”.

Muchos de los clubes ya contaban con médicos para sus planteles de juveniles, los que no lo tenían comenzaron a coordinar para pagarlos a medias. Si el sábado lo llevaba el rival, el domingo le tocaba al otro equipo.

Los árbitros sabían que en caso de ausencia de médico en cancha el partido no comenzaba. Sucedió en un par de ocasiones, en las categorías sub 17 y sub 19 entre Villa Teresa y Atenas. La medida también se aplica en partidos de fútbol femenino y futsal.

Un martes cualquiera

Cada martes se reunían jugadores, preparadores físicos, árbitros, entrenadores y médicos. Producto de esos encuentros nació el proyecto de creación de un Departamento Médico de AUF, creación de Melo, Barbosa, Voituret y Mario Pagano.

Prioridad, esa es la palabra escogida para dar inicio al proyecto: “Consideramos de prioridad la creación de un departamento médico de AUF como uno de los factores claves en el desarrollo, atención y respaldo de los futbolistas y sanidades de nuestro país”.

Melo explica un poco más: “El Departamento Médico servirá como grupo de respaldo a los equipos médicos de cada club. Con deportólogos, traumatólogos, fisioterapeutas, odontólogos, podólogos, kinesiólogos, todas las especialidades vinculadas al fútbol. Va a ser un centro de investigación también, un centro de respaldo cuando delegaciones viajen a lugares con frío, calor o altura. También asesoramiento en cuestiones de doping”.

Desde hace 10 años, con el nacimiento del programa Gol al Futuro, el fútbol juvenil comenzó a experimentar una transformación, con la incorporación de todos esos especialistas a las instituciones, como aporte del gobierno al fútbol. Hace una década existen datos estadísticos sobre los jugadores, que están en poder de los clubes.

Ahora la AUF da un paso gigante. La idea, explicaron a Referí es que se cuente por ejemplo con una base de datos de los jugadores de fútbol con las historias clínicas, que sea de acceso de todos los profesionales de la salud, para entre otras cosas conocer el historial de lesiones, alergias, medicación, diagnósticos y demás estudios médicos de un futbolista. Barbosa además pretende que se aplique a todo el país, y ahora que Organización de Fútbol del Interior (OFI) está dentro de la AUF, el departamento médico podría ser la solución. Salud, Educación y Fútbol, la sigla SEF. Con esas tres palabras explica su proyecto.

Leonardo Carreño

Queda plasmado en el proyecto cuando establece como uno de sus objetivos: “Desarrollar actividades en todo el país, impulsando la descentralización y expansión del conocimiento y posibilitando que profesionales del interior tengan el mismo acceso con que cuenta la capital”.

La prevención es un aspecto fundamental del proyecto. En juveniles actúa el programa de gobierno Gol al Futuro, específicamente un plan: Premude, prevención de la muerte súbita en el deporte. Actúan en las categorías sub 16 y sub 19, pero desde este grupo de trabajo pretenden ampliarlo a categorías más chicas. En este aspecto el proyecto presentado a la AUF dice: “Transformar al Departamento en un centro de evaluación precompetitiva para todos los futbolistas de nuestro país determinando la obligatoriedad de la evaluación y certificación preparticipativa de los deportistas, árbitros, preparadores físicos y cuerpo técnico”.

Los preparadores físicos están agremiados en APFU, y uno de sus dirigentes es el Licenciado en Educación Física Guillermo Gil. Aclara que el proyecto está siendo leído por los diferentes integrantes de APFU, pero que “son medidas que tienen carácter de emergencia por un lado, y proyectando las que se pueden generar a largo plazo como para establecer algo más sólido en sanidad en el deporte”.

La ubicación y el estado de los desfibriladores externos automáticos (DEA) fue uno de los temas discutidos. Algunos clubes contaron que nunca les habían funcionado, otros que habían dejado de hacerle el mantenimiento adecuado. Melo comenta que la AUF sondeó los DEA que había y se ocupó de que quedaran en condiciones.

Dentro y fuera de la cancha

El proyecto no deja por fuera quienes asisten a un partido de fútbol. Por eso pretende que “que cada escenario y complejo deportivo de las instituciones cumplan con el protocolo de cardioseguridad de acuerdo a las normas internacionales”. La creación de la figura de “médico coordinador del evento” que se encargará de supervisar las emergencias móviles que deberían actuar, los rescatistas en las tribunas, el buen funcionamiento de los DEA, la presencia de botiquín de primero auxilios y ejecutar el protocolo de acción en caso de emergencia.

El proyecto cierra diciendo: “Todas las instituciones que se sumen a la lista del fútbol uruguayo deben de contar con un servicio de asistencia para eventos de emergencia en deportistas y espectadores”.

Otro aspecto importante son las condiciones laborales de los médicos en el fútbol.

En ese tema Barbosa sabe que deben dar pequeños pasos. ¿Quién pagará esto? Barbosa y Etulain coinciden en que ellos proponen, y es la propia AUF quién decide su implementación, entre otras cosas el presupuesto que se le asigne al futuro Departamento Médico. Futbolistas, preparadores físicos, árbitros, entrenadores y médicos jugaron su partido, ahora la pelota está en la cancha de los dirigentes.

ASÍ ES EL PROYECTO

Este departamento trabajará de forma autónoma y sin interferir en las sanidades de las selecciones nacionales, quienes desarrollan sus funciones de manera independiente.

Exigir que los médicos de los planteles estén capacitados y formados para su desempeño en el fútbol, con la obligatoriedad de asistencia a las instancias propuestas de instrucción a tales efectos.

MEDIDAS QUE TOMÓ LA AUF

Una de las medidas que tomó la AUF es la de sumar a los cursos FIFA un taller de primeros auxilios. El último fue sobre el fútbol base, el instructor FIFA fue Víctor Hugo Fuentes y Gladimir Melo el encargado del curso de primeros auxilios. “Heridas cortantes, qué hacer con luxaciones, fracturas, traumatismos, qué hacer en un traumatismo de cráneo, convulsiones, paro cardio respiratorios y utilización del DEA”, explicó el médico.