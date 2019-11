Pellistri, sin edad para votar, lleva de la mano a este Peñarol

Peñarol estaba obligado a ganar como nunca. Los resultados registrados el jueves con las caídas de Progreso a manos de Cerro Largo y de Nacional con Defensor Sporting, le daban la oportunidad de pasar a liderar las dos tablas al mismo tiempo, la del Clausura y la Anual luego de casi tres meses.

Y todo había empezado de la peor manera. A los 10 minutos se lesionó el líder anímico y futbolístico que tiene este plantel como es el capitán Cristian "Cebolla" Rodríguez. Por más mal que pueda andar con la pelota, siempre es un referente que manda y ordena al equipo como si fuera un técnico más en la cancha.

Otra vez la mala. En el partido anterior se había lesionado gravemente Walter Gargano en su rodilla izquierda y al plantel le cayó como un balde de agua helada. Otro referente que no estaba en la cancha y su ausencia se hacía sentir.

Para peor de los intereses de Peñarol, un error defensivo le costó el 1-0 a favor de Fénix que hacía todo mucho más cuesta arriba.

Sin embargo, en esos momentos, apareció -una vez más- el juvenil Facundo Pellistri. Probó un par de veces de afuera y el arquero Casanova fue la gran figura de ese primer tiempo tapándole un par de goles.

El muchacho de 17 años comenzó a mostrar en un nuevo partido de lo que es capaz.

Y antes de que se terminara el primer tiempo, desbordó una vez más por derecha, su punta preferida, y cuando metió el centro, el balón dio en la mano del zaguero de Fénix. Penal, gol de Lucas Viatri y el empate en el momento justo, cuando expiraban los primeros 45 minutos. Un gol determinante.

Leonardo Carreño

No tiene edad para votar, no tiene libreta de conducir, pero conduce a sus compañeros en la cancha. Se agranda en las difíciles. Encara, le gusta la moña, la gambeta como dicen los argentinos. No es egoísta y de a poco, aprende. Son solo 16 partidos en Primera división y por eso a veces también muestra que le falta cultura táctica, ayudar un poco más a sus compañeros de defensa. Por eso lo sacó del clásico el técnico Diego López cuando para todos, era la gran figura del encuentro.

Pero es generoso con su fútbol. Propició la expulsión bien decretada de Alex Silva a los 82 minutos, justamente cuando más costaba llegar y luego de algunas zozobras defensivas que padeció el fondo aurinegro.

Y tan solo 2 minutos después llegó un golazo. Las cosas no habían salido bien, pero ya con Giovanni González en el lateral y Jesus Trindade como volante, este habilitó a Pellistri devolviéndole muy bien una pared, y el centro-pase del chiquilín le entregó el quinto gol de la temporada a Xisco Jiménez. Gol, festejo, triunfo, punta. Todo en una misma jugada.

Seguramente si hubiera querido ir a comprar una cerveza después del partido para festejar en familia, no se la habrían vendido. No tiene edad, aún es menor.

No obstante, en la cancha, Pellistri ha demostrado y quiere seguir demostrando que la elección de Diego López de ascenderlo al plantel principal y de darle la titularidad ha sido esencial. Es el chiquilín que se sigue poniendo el equipo al hombro cuando las papas queman. Y eso es de los jugadores elegidos.