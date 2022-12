"Hasta la última gota": lo que contó el libro sobre la vida de Fabián O’Neill

Cuentan los periodistas Horacio Varoli y Federico Castillo, autores de Hasta la última gota, que la historia de Fabián O’Neill pedía a gritos ser contada.



Pocos jugadores uruguayos de las últimas décadas tuvieron una vida tan de montaña rusa, desde un origen humilde hasta el derroche de una vida millonaria en Italia, la vuelta al país, su retiro, su quiebra, y su vida actual, todo teñido de los excesos del alcohol, que lo acompañaron hasta hace poco tiempo.



“Por su carácter, por su personalidad, por el respeto hacia la esencia de sus valores, por su generosidad, por lo crack y lo talentoso”, resume Varoli a El Observador.



El ascenso y la caída de un héroe de los rectángulos de pasto, de un hombre joven que está a punto de cumplir 40 años y que los vivió trago a trago.



Por eso, los autores viajaron unas 10 veces hasta el Paso de los Toros natal del exjugador de fútbol para entrevistarlo cara a cara, en su ámbito, en su íntimo lugar en el mundo.



La investigación comenzó hace un año, cuando Varoli y Castillo iniciaron los contactos, primero en el Club Defensor y luego en el hogar de la familia O’Neill.



El resultado es Hasta la última gota, un libro que en 200 páginas resume de forma cronológica las cuatro décadas de vida del jugador.



Para que el libro se concretara ayudó la amistad y la complicidad de los autores, que se conocen de la universidad y que habían coincidido en el diario El País, y que desde hace tiempo querían hacer algo juntos.



Más allá de los lugares comunes en la historia de O’Neill, el libro arroja luz sobre aspectos de su vida menos conocidos a nivel popular y los entretelones verdaderos de algunos de los cuentos más míticos del gran volante ofensivo que jugó en Nacional, viajó a Cagliari, pasó a la Juventus, militó en el Perugia, y con una extraña simetría volvió a Cagliari para retornar luego a Nacional y retirarse.



“Su infancia nunca había sido contada: es una niñez vivida siempre entre adultos, un niño que a los nueve años andaba en cantinas y bares de los clubes y le hacía mandados a las prostitutas del pueblo”, dice Varoli.



Para Castillo, en las raíces de esa infancia se explican conductas posteriores de O’Neill. “Es un hombre que no sabe estar solo. Siempre quiso trasladar ese ambiente de la cantina a todos los lugares donde vivió, quiso trasladar Paso de los Toros a los barrios más caros de Turín, cuando jugaba en la Juventus, y hacía asados para los amigos”, explica.



Los hinchas de Nacional van a tener anécdotas muy especiales para su corazón tricolor. Se narra su pasaje por inferiores, su llegada a la pensión del equipo, las maravillas que hizo en Primera (algunas pizcas de su magia en clásicos) y luego su vuelta y su actuación en aquella memorable Libertadores de 2003, cuando O’Neill brilló en los dos duelos contra el Santos. El gol de tiro libre en Villa Belmiro está narrado con lujo de detalles.



Pero los autores resaltan que este es un libro para todos los futboleros, e incluso para gente que no le interesa el fútbol. “Es que la historia de O’Neill lo trasciende”, dice Varoli.



Sobre el problema con el alcohol, los autores dijeron que en las últimas conversaciones con el ex jugador, había una voluntad manifiesta de dejar de beber. “Está intentando dejar la bebida. Estuvo por morir, se asustó y quiere dejar”, dice Castillo.



Este libro es una nueva forma de acercarse al fenómeno del fútbol. Para leer hasta la última palabra.

*Nota publicada en el año 2013 bajo el título "El genio de la botella".