Hay campeón en Got Talent Uruguay: mirá quién se llevó el premio de un millón de pesos

La cantante adolescente Camila Iza Machado, es la ganadora de la tercera edición del concurso de talentos Got Talent Uruguay, tras vencer en la final a otros nueve concursantes por el voto del público. La oriunda de Tupambaé, un pueblo con alrededor de 1.000 habitantes del interior de Cerro Largo, se llevó el premio de un millón de pesos del concurso que trasmite Canal 10.

Machado, de 15 años, interpretó una versión de Cómo mirarte, canción de Sebastián Yatra, frente al público y el jurado del concurso en el Auditorio Adela Reta del Sodre.

Su actuación fue elogiada por el jurado, conformado por Agustín Casanova, María Noel Riccetto, Orlando Petinatti y Claudia Fernández. "Hoy sacaste una voz que no habíamos oído. Esa fuerza que sacaste fue hermosa. Tenés un futuro enorme", le dijo Casanova.

Los concursantes de la final

Diez concursantes estuvieron presentes en la final: la jornada la abrió la compañía Full House, poseedora del botón dorado, que interpretó una parte del musical Los Miserables. Luego siguió el bailarín Andrés Cazeneuve, quien realizó una rutina de exotic pole dance junto a otros 17 bailarines.

Antes de Machado, que fue la quinta en subirse al escenario este lunes, el grupo de niñas y adolescentes Pink homenajeó con una actuación musical a Mary Poppins y después Heroica Tanguera, el grupo de bailarines de Paysandú, realizó una actuación musicalizada por Balada para un loco, canción del autor argentino Astor Piazzolla.

Tras la interpretación de la cantante de Tupambaé llegó el turno de Levantando Polvareda, el grupo musical de Soriano que tocó una versión de Latidos de Matías Valdez. Siguió el mago Leandro Furtado, especializado en trucos de cartas, con una actuación en la que incluyó a los jurados.

Continuaron Los Sureños con la canción No saber de ti de Los Nocheros, y después se subió al escenario el rapero El Frank, que presentó una canción inspirada en su propia historia de vida.

El cierre fue protagonizado por el grupo Back to the Legends, que interpretó un mix de canciones de los Rolling Stones que incluyó Start Me Up, Miss You y (I Can't Get No) Satisfaction.

Natalia Oreiro, conductora del programa, dijo primero quiénes fueron los cuatro finalistas más votados por el público: Levantando Polvadera, Camila Iza Machado, Los Sureños y Full House.

Luego algunos minutos de suspenso, Oreiro anunció a Machado como la ganadora.