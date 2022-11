La historia de la ganadora de Got Talent: tiene 15 años y fue recibida en su pueblo con una caravana

"Llegué hasta acá, es un montón, voy a disfrutar la última noche", pensó Camila Iza Machado antes de la final de Got Talent Uruguay. Tiene 15 años y disfrutaba de subir al escenario frente a los jurados. "Estaba un poco nerviosa más que nada la primera vez, pero pasando las etapas se me fue el miedo", cuenta a El Observador.

En la noche de este lunes, Machado cantó Como mirarte de Sebastián Yatra en el Auditorio Adela Reta del Sodre. Una canción que interpretó "muchísimas veces", que vio covers de otras personas y que "desde el principio quería cantarla y no había podido".

"Hoy sacaste una voz que no habíamos oído. Esa fuerza que sacaste fue hermosa. Tenés un futuro enorme", le dijo Agustín Casanova, uno de los tres jurados, junto a María Noel Riccetto, Orlando Petinatti y Claudia Fernández.

Machado se llevó el millón de pesos como la ganadora de la última edición de Got Talent Uruguay. Cuando volvió a su pueblo la recibió una caravana. Tupambaé es un pueblo de Cerro Largo donde viven alrededor de mil habitantes.

"Me recibieron de sorpresa haciendo una caravana un montón de gente. La verdad que estoy súper agradecida con Tupambaé, porque todo el cariño que me dan y el apoyo es impagable. Se juntaron en el club, en la noche de la final, para mirarme en la pantalla gigante. Estaba lleno de gente y fue muy lindo ver los videos después", asegura.

El propio intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, estuvo pendiente de las alternativas de la final y desde Qatar se comunicó con Viviana, la madre de la ganadora apenas terminó el programa. "Le transmitió sus felicitaciones y afecto a la Camila y a toda la familia", sostiene un comunicado de la comuna.

El millón de pesos "para poder progresar"

El premio económico quiere usarlo para cumplir el sueño de ser cantante. "Para seguir estudiando, comprar instrumentos, para poder progresar", dice. Camila toca guitarra y ukelele. Si bien durante la competición se limitó a solo usar su voz, en su canal de YouTube tiene covers con guitarra.

En cualquier caso, recuerda que en la final cantó acompañada "con la orquesta del Sodre, que es impresionante".

Sobre Natalia Oreiro, comenta que "es una genia" y "todos los jurados también". "Me encantaron sus devoluciones, más que nada las devoluciones de Riccetto. Siempre me dijo que cada vez que me veía se emocionaba", dice Machado.

"Cantar en el escenario con el jurado enfrente es una oportunidad única y una muy linda experiencia", continúa. Pese a su corta edad, esta edición de Got Talent fue la tercera vez que se presentó. La primera fue en 2019 cuando quedó preseleccionada, pero luego no quedó. En 2021 se volvió a presentar, esta vez con un video por la pandemia, pero no quedó seleccionada. La tercera fue la vencida: volvió a mandar un video este año y quedó en el programa.

La adolescente va a una escuela agraria en alternancia, "que es una semana sí y una semana no". Cada uno o dos meses debía viajar a Montevideo, aunque con las últimas etapas en vivo, tenía que ir cuatro días antes para los ensayos. "Casi siempre, las veces que iba era en las semanas que no tenía clase, o faltaba el viernes que era un solo día", explica.

La primera canción que le tocó no era de su agrado, pero debió cantarla igual. Era Oye, de Tini con Sebastián Yatra. "A veces dan opciones. Tampoco se pueden repetir de ediciones pasadas o canciones que ya cantaron. Después ya las otras me gustaban mucho". Destaca haber interpretado Motivos de Abel Pintos y –su favorita junto a Como mirarte– Brindis, de Soledad Pastorutti.

Tras su triunfo, aseguró que "se van a venir cosas muy lindas". Por ejemplo, Diego Coronel –oriundo también de Cerro Largo y ganador de la primera edición de Got Talent– la invitó a que se le uniera en el Teatro España en Melo.

"Me gustaría tener una carrera de cantante", asegura Machado y cuenta que ya tiene una banda armada que se va a presentar en algunos lados y que toca canciones melódicas, como Abel Pintos. "Pero de todo un poco también, depende del lugar donde vayamos. También me gusta cantar tango", añade.

La banda está conformada por cuatro personas, y todavía no tiene nombre. "Ya tocamos una vez en Tupambaé y fue muy muy lindo. Aparte me encanta cantar acompañada por ellos, que no es lo mismo que cantar sola con pista".

Por otro lado, la ganadora tiene pensado grabar canciones y publicarlas. "Tengo una canción mía que la hice hace unos años y se llama Incondicional. Está en YouTube. Era más chica igual, así que tengo pensado grabarla de nuevo para que más gente la conozca también", concluye.