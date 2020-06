Heber dijo que llevar a Buquebus al puerto de Punta Carretas es una forma de financiar las obras

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, aseguró que instalar la terminal de Buquebus en el puerto de Punta Carretas es una "gran posbilidad" que está manejando la cartera como forma de financiar la inversión en esa zona.

"Es una idea que estamos manejando con grandes posibilidades", dijo en rueda de prensa y aseguró que la inversión dispuso la administración anterior no es rentable.

"Tenemos un puerto que nos sale muy caro y no tenemos casi ningún retorno", dijo y aseguró que si hubiera sido una decisión de su ministerio no se habría hecho. La inversión asciende a casi US$ 18 millones.

Tal como informó El Observador este jueves, el Ministerio de Transporte está en conversaciones con Buquebus y otras empresas privadas para que la compañía de transporte fluvial instale su terminal de pasajeros en el puerto de Punta Carretas. El objetivo de Heber es que esa terminal salga del puerto de Montevideo y poder liberar el muelle.

Diego Battiste

Las obras de modernización del puerto de la zona del faro comenzaron a finales de 2019 con el objetivo de atraer turismo náutico. Sin embargo, se maneja la posibilidad de ampliar las obras para que la empresa de Juan Carlos López Mena se instale allí.

La empresa está realizando los estudios de viabilidad para definir si le sirve instalarse en esa zona. De hacerlo pagaría un canon que sería la forma que piensa en el Poder Ejecutivo para recuperar parte de la inversión.

"No puedo decir que es un hecho pero lo hemos planteado como una alternativa. La otra alternativa ha sido cuestionada", dijo Heber en referencia a la propuesta del Dique Mauá de la anterior administración que fracasó en el Parlamento por diferencias en la interna del Frente Amplio.