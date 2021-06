Heber insiste con habilitar los allanamientos nocturnos pero el tema genera dudas en la coalición

El ministro del Interior Luis Alberto Heber insistió este lunes con la necesidad de habilitar los allanamientos nocturnos por parte de la Policía pero la propuesta genera dudas dentro de la coalición de gobierno. Todavía no hubo un planteo formal a los socios del oficialismo pero tanto en Cabildo Abierto como en el Partido Colorado existen reparos a este tema.

La habilitación de los allanamientos nocturnos era uno de los puntos que planteaba la reforma constitucional Vivir sin Miedo que fue sometida a referéndum en las elecciones nacionales de 2019 y no consiguió los votos necesarios.

“Por un tema de coherencia tenemos nuestras dudas y discrepancias en la medida que desconoce la voluntad popular”, dijo a El Observador el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.

Los allanamientos nocturnos están prohibidos por la Constitución y, por lo tanto, una de las posibilidades sería promover una ley interpretativa de la carta magna. “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”, dice el artículo 11 de la Constitución que se pretende modificar.

Cabildo Abierto ha criticado en varias oportunidades la norma interpretativa aprobada en 2011 por el gobierno del Frente Amplio sobre la ley de caducidad que restituyó la pretensión punitiva del Estado sobre los delitos cometidos durante la dictadura.

La ley de caducidad fue sometida en dos oportunidades a referéndum (1989 y 2014) y en ninguna de las dos instancias se logró obtener el respaldo necesario para derogarla. Y ese es uno de los argumentos que Cabildo ha planteado para cuestionar la norma interpretativa impulsada por el FA.

Manini aseguró que tiene dudas sobre este tema

“Acá hubo una consulta popular que dijo que no a todo el proyecto. Más de una vez nosotros criticamos el no respeto de la voluntad popular en otras leyes”, recordó Manini para defender su postura. De todos modos, el líder del partido adelantó que este será un tema a tratar en la Mesa Política de Cabildo Abierto la próxima semana.

La campaña Vivir sin Miedo, impulsada por el fallecido exministro Jorge Larrañaga, planteaba como propuesta principal la posibilidad de crear una Guardia Nacional formada por hasta 2000 militares que colaboren en determinadas tareas con la policía. Cabildo Abierto se opuso a ese planteo desde un principio. Sin embargo, no necesariamente estaban en contra de los allanamientos nocturnos, explicó Manini.

En el Partido Colorado, en tanto, hay posiciones divididas sobre este tema aunque todavía no lo han analizado formalmente. “Es un tema delicado que ya fue propuesto y discutido”, dijo a El Observador el senador colorado Tabaré Viera.

El legislador aseguró que están en juego las garantías de la sociedad a tutelar y que hay especialistas en el tema que aseguran que “nada te impide” cercar una casa e ingresar a partir de las 6 de la mañana.

“A mí me cuesta un poco. Sobre todo por la vía interpretativa”, reconoció Viera. De todos modos, insistió en que todavía no hubo una propuesta formal y que el partido no analizó el tema.

Viera aseguró que es un "tema delicado" y que le cuesta ir por la vía interpretativa

Heber, que asumió como ministro del Interior luego de la muerte de Larrañaga, aseguró que “en la mayoría de los países del mundo” los allanamientos nocturnos están permitidos.

"Se trafica de noche, se cometen delitos de noche. ¿En qué cabeza cabe que no podamos entrar a una casa de noche?", dijo el jerarca, entrevistado en Telenoche.

El ministro ya había planteado este tema cuando se reunió con el fiscal de Corte Jorge Díaz apenas asumió en el cargo.

“Nosotros queremos insistir en esto, somos de los pocos países en el mundo que la policía, con orden del juez, en conocimiento del señor fiscal, con todas las garantías del caso, no puede ingresar en forma nocturna a lugares donde se vende droga y se delinque”, expresó Heber tras un encuentro con el fiscal de Corte el pasado 3 de junio.

El artículo constitucional que lo prohíbe vela por el derecho al hogar, pero Heber resaltó que “no es un hogar” donde se comete un delito. “Me propongo trabajar para ver si es factible encontrar una interpretación donde le otorgue más armas a la Policía, al fiscal y al señor juez para allanar en forma nocturna”, concluyó en ese sentido.

Para aprobar un proyecto que avance en este sentido, el gobierno precisa que toda la coalición vote alineada o buscar votos por fuera del oficialismo pero no será fácil ya que el Frente Amplio se opuso desde un inicio a toda la reforma constitucional impulsada por Larrañaga.