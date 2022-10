Hombre ciego pagó 930 euros por una cerveza por error y no le devuelven el dinero

Un español ciego pagó 930 euros por una cerveza que en realdad costaba 9.30 euros. El hecho generó indignación en España luego que el dueño del comercio se negara a pagarle la devolución por el evidente error.

La historia se dio en Petrer (Alicante) y fue informada por Cadena Ser. El hombre ciego fue a pagar con su tarjeta de débito y no funcionó por lo que usó una app de pago, pero cometió el error de ponerle la coma al importe.

Tras ir a reclamar y no tener suerte, el hombre fue a la comisaría a denunciar el hecho. El caso pasó al juez, que citó a audiencia el 11 de noviembre.

"No me he negado a dar el dinero", dijo el dueño del local, contactado por Cadena Ser, que agregó que el día del reclamo tenía la cuenta bloqueada. "Quedé en arreglarlo, pero fue entonces cuando se personó la Policía.", afirmó.