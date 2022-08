House of the Dragon: ¿cuál es el parentesco de Daenerys con los protagonistas de la nueva serie?

Advertencia: esta nota tiene spoilers de Game of Thrones y de los dos episodios emitidos al momento de La casa del dragón.

Desde su estreno la semana pasada, La casa del dragón (House of the dragon) se ha tomado la molestia a lo largo de sus dos episodios emitidos hasta ahora de machacar la idea de que esto es la continuidad de Game of Thrones. Sí, es una precuela, pero la nueva serie de HBO subraya constantemente que estamos ante el mismo universo narrativo: usa la misma canción principal, uno de sus personajes habla de una profecía que refiere con la gran batalla final contra los Caminantes Blancos y hay algún otro guiño dispuesto por ahí.

Otro de los cables conectores que La casa del dragón lanzó en sus primeros compases fue el de conectar a los protagonistas de esta nueva serie con una de las protagonistas de Game of Thrones, Daenerys Targaryen, señalando a cuántos años de su nacimiento se ambienta la historia (aunque como ya demostró el segundo capítulo y como ya se conoce, habrá saltos temporales periódicos). La búsqueda de la conexión es lógica, ya que Daenerys es descendiente directa de los personajes de esta precuela.

¿Cuál es el parentesco de Daenerys Targaryen con los protagonistas de La casa del dragón?

Como no debería sorprenderle (dado que comparten cabellera, afinidad por los dragones y la capacidad de cabalgarlos), Daenerys Targaryen es descendiente directa de Viserys, el rey de Poniente al comienzo de La casa del dragón, y su hija Rhaenyra -que incluso usa ropa relativamente parecida a la que porta Daenerys casi dos siglos después al momento de subirse a su lagarto alado-.

Entre Rhaenyra y Daenerys hay ocho generaciones de Targaryens cargadas de incesto, dragones, muertes prematuras y guerras civiles (y con Jon Snow, sobrino/amante de Daenerys hay una más).

No le vamos a spoilear aquí si Rhaenyra, designada como heredera por su padre pero en una posición amenazada por ser mujer en un reino hasta ese momento gobernado exclusivamente por hombres, termina ocupando el trono o no. Sí le adelantamos que como se espera de una integrante de una familia real, y como le adelantó su finada madre Aemma en el primer capítulo, una de sus "misiones" será tener hijos para perpetuar el linaje. Y los tendrá.

Rhaenyra Targaryen

De esa prole surgirán distintas ramas, cada una con futuros reyes. De una de esas ramas se extiende una línea directa que pasa por algunos de los monarcas más ilustres (y los más infames) de los Siete Reinos, a lo largo de la cual los Targaryen van perdiendo poder y estabilidad, se quedan sin dragones y sin respaldo.

Así se llega al padre de Daenerys, el rey Aerys II, conocido como El rey loco. Es durante su reinado que se gesta una rebelión en la que el monarca termina muerto a manos de Jaime Lannister, y que también provoca la muerte de su hijo mayor, Rhaegar -el padre de Jon Snow- y el exilio de sus otros dos descendientes, Viserys y Daenerys.

Daenerys, como la última descendiente de la familia real, buscará entonces recuperar el trono familiar, aunque ya sabemos como termina esa misión.