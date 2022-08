House of the dragon: ¿por qué salió mal el final de Game of Thrones? Esto respondió George R.R. Martin, autor de la historia

La casa del dragón (House of the Dragon), la precuela de Game of Thrones que HBO estrenó hace algunas semanas, trajo de vuelta al primer lugar el entusiasmo por los dragones, los Targaryen y el resto de los componentes del mundo creado por el autor estadounidense George R.R. Martin en la saga Canción de Hielo y Fuego. Sin embargo, también trajo una cosa más: el recuerdo del polémico final que tuvo la serie "madre", que se emitió de 2011 a 2019.

Tras siete temporadas que fueron subiendo la apuesta en narrativa, complejidad y ambición, la octava y última entrega de Game of Thrones, compuesta de seis episodios, dejó con sabor a poco a varios espectadores, sobre todo por algunos giros argumentales que abrazaban la espectacularidad pero dejaban de lado el sentido. Y uno de los que se sintió al menos incómodo con cómo terminaron las cosas el 19 de mayo de 2019 fue el propio Martin. Leé también House of the Dragon: ¿cuál es el parentesco de Daenerys con los protagonistas de la nueva serie? En una entrevista reciente que concedió a The New York Times por el estreno de La casa del dragón, que se basa en su libro Fuego y Sangre y en la que tiene mucho más incidencia que Game of Thrones, Martin aseguró que el principal problema del final de la serie madre fue que quiso condensar tramas demasiado grandes en poco tiempo. Rhaenyra Tarharyen es una de las protagonistas de La casa del dragón "Una de las cuestiones en los últimos tramos de la serie fue cuántas temporadas iban a ser. Y (los creadores David Benioff y Dan Weiss) durante años dijeron que querían terminarla en siete temporadas. Bueno, siete se convirtieron en ocho porque la octava es realmente la segunda mitad de la séptima, es como una temporada larga. Pero nunca sentí que siete u ocho temporadas fueran suficientes. Hice campaña por 10 y podríamos haber llegado a 12. Hay suficiente material, y ciertamente habrá suficiente material una vez que termine estos dos últimos libros, para sustentar 12 temporadas", dijo Martin. House of the Dragon: qué otras series derivadas de GOT prepara HBO Martin también se refirió a las distintas series que se insertan en el universo de Game of Thrones y La casa del dragón y que HBO tiene en fase de preproducción. Leé también Guía práctica de La Casa del dragón: quién es quién en la precuela de Game of Thrones "Está la secuela de Jon Snow, y el resto son todas precuelas. Ten Thousand Ships sobre Nymeria, que sucede como mil años antes y sobre cómo los Rhoynar llegaron a Dorne. Es una epopeya al estilo de La Odisea. Están los nueve viajes de Corlys Velaryon, la Serpiente Marina (personaje presente en La casa del dragón). Eso nos llevaría a lugares que nunca hemos visto. Tenemos algunas series animadas, uno de los cuales está ambientado en Yi Ti, que es básicamente la versión de fantasía de la China imperial. Hay un excelente guion sobre eso. Obviamente, no todos estos programas que estamos desarrollando van a salir al aire, pero espero que varios de ellos sí". George Martin Game of Thrones: ¿cuándo salen los libros que quedan? Una de las críticas más recurrentes que recibe el hombre que creó el universo GOT apunta a su lentitud para escribir y a la fecha en la que estarán listos los dos últimos libros de la saga central. Hasta el momento solo hay publicados cinco -Juego de tronos, Choque de reyes, Tormenta de espadas, Festín de cuervos y Danza de dragones- y todavía restan llegar dos más, que concluirán la historia de manera muy diferente a como lo hizo la serie, según Martin. Los títulos venideros serán Vientos de invierno y Un sueño de primavera. La crítica, sin embargo, no llega porque la serie ya concluyó, sino porque la distancia entre las publicaciones parece ser cada vez más extensa. Danza de dragones se publicó en 2011, y de eso ya pasaron once años. "Ahora, mientras escribo los libros y estoy progresando más y más y se está haciendo más largo, me vienen ideas y los personajes me llevan en direcciones que están aún más lejos de donde fue la serie. Así que creo que lo que vas a encontrar es que, cuando salgan Vientos de invierno y luego, con suerte, Un sueño de primavera, mi final será muy diferente. Y luego dependerá de los lectores y los espectadores decidir cuál les gusta más y discutir al respecto", dijo martin Y ante la pregunta de cuándo se publicará Vientos de invierno, respondió: "Sin comentarios. Me meto en problemas cada vez que hago eso. Hace como 10 años dije: 'debería terminar el próximo año'. Y luego pasó ese año. No soy bueno prediciendo estas cosas. Y depende de cuántas otras interrupciones haya y todo eso. Estoy en un lugar bastante bueno ahora, así que soy optimista. Pero no voy a hacer predicciones."