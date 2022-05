Iberia avanza en la compra de Air Europa: cómo afecta a Uruguay

Iberia superó con éxito el primer obstáculo del camino para hacerse con el control de Air Europa. La banca acreedora y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dieron el visto bueno al crédito de 100 millones de euros (unos US$ 104 millones) que concedió matriz de Iberia, International Airlines Group (IAG) a la aerolínea propietaria de Air Europa, Globalia.

Según informó el diario ABC, el visto bueno de estas organizaciones era imprescindible para la aprobación del préstamo. Por un lado, porque la banca otorgó créditos a Air Europa avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 140 millones de euros (unos US$ 146 millones). Por otro lado, porque la SEPI está presente en el consejo de la aerolínea tras concederle dos préstamos (uno ordinario y otro participativo) valorados en conjunto en 475 millones de euros (unos US$ 494 millones).

El crédito es convertible por lo que permitirá a Iberia hacerse con el 20% de su histórico rival este mismo año. El siguiente paso que pretende dar la matriz de Iberia es convertir la cantidad inyectada en una participación de hasta un 20% en el capital de Air Europa. La propuesta es para que esto suceda en un máximo de seis meses.

Luego, la aerolínea buscará incrementar ese porcentaje hasta el 100%. Pero este proceso ya será más complejo y se extenderá unos dieciocho meses, según el calendario de Iberia. “La operación es compleja y como pasa con todas las cosas buenas en esta vida, pues cuesta”, señaló el consejero delegado de Iberia, Luis Gallego.

¿Cómo puede afectar a Uruguay?

La entrada de Iberia en Air Europa no sería una buena noticia para el país dado que se beneficia por la competencia entre ambas aerolíneas hace años, según Pasaporte News.

Al no haber un monopolio en la ruta las tarifas han sido siempre menores a las que publicaría una aerolínea si tuviera el monopolio de la ruta. Según la página web de Iberia un pasaje ida y vuelta Montevideo-Madrid tiene un costo hoy de US$ 1.034. En tanto, en el caso de Air Europa la misma ruta se ofrece con una tarifa de unos US$ 900. Esta última aerolínea europea tocó suelo uruguayo por primera vez en 2013.