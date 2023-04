Ignacio Ithurralde tras su despido en City Torque: "Nunca logramos tener química"

El entrenador Ignacio Ithurralde, cesado en Montevideo City Torque al cabo de la novena fecha del Torneo Apertura, criticó el manejo del club y algunas carencias que vio en su breve proceso al frente del mismo, aunque dejó en claro que lo manifestado no fue un "reproche".

"Fue una decisión del club", dejó en claro Ithurralde, exentrenador de Boston River y de las formativas de Defensor Sporting.

Consultado sobre si lo tomó por sorpresa la decisión de ser cesado, respondió. "Un poco sí, un poco no. La sorpresa fue porque el trabajo recién estaba empezando y con todas las cosas que sucedieron en el período de pases, considerábamos que el equipo venía teniendo un crecimiento en funcionamiento, más allá de que no se veían los resultados".

"Nunca logramos tener química con el club como cuerpo técnico, no logramos ponernos de acuerdo, algunas de las cosas que se hacían no estábamos de acuerdo, pero sí teníamos un compromiso con el plantel y los jugadores, donde tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Pero lejos de ser un reproche. Es como cuando conocés a una persona, a veces hay química, a veces no. Es todo aprendizaje", expresó.

"Los resultados no se dieron, el equipo por momentos jugaba bien, por momentos no; no logramos tener continuidad. Cuando el equipo hacía lo que queríamos no lo pudimos plasmar en resultados", analizó.

"Había cosas que nos hubiese podido contar, pero no contamos. En infraestructura el club tiene todo, pero tuvimos problemas en los primeros meses con las canchas y solo estuve tres meses en el club. No es una excusa, absorbimos ese problema porque era un problema de sequía del país. Por la situación que atravesaban varios jugadores creo que era muy importante la presencia de un psicólogo que estuviera todos los días con nosotros para ayudarnos", manifestó.

"Existe la persona, es una psicóloga argentina que trabaja a distancia, sé que lo hace por Zoom con algunos jugadores, pero necesitábamos una presencia constante ahí", agregó Ithurralde.

"En el período de pases no tuvimos suerte, o llamalo como quieras, no pudimos llevar a cabo las contrataciones que queríamos".

La idea en la cancha se plasmó, jugar como me gusta que jueguen mis equipos, pero no lo pudimos plasmar en resultados por detalles", agregó.

Consultado sobre el rol que tenía el gerente deportivo Michael Etulian, respondió: "Con Etulain la idea era contar con una figura de gerente deportivo para apoyarnos, pero eso no sucedió. Cuando llegamos estaba cercano hasta que vi que no asumía la responsabilidad que yo quería que asumiera y a partir de ahí no teníamos una persona con la cual intercambiar con el club. Había muchas cosas donde no contábamos con el apoyo de Michael, pero no digo que por mala voluntad sino porque quizás no tenía la potestad para hacerlo, no sé cómo era el tema".

Sobre el director deportivo Germán Brunatti dijo: "Tuvimos charlas pero nunca se me pidieron explicaciones. No le rendía cuentas a nadie. Confiaron en mi trabajo, estoy muy agradecido. No así en cosas que quisimos cambiar o pedir", concluyó.