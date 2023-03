“Aprovechó para ganarse un poco a la tribuna”: lo que dijo Ithuralde sobre su cruce con Menosse en Peñarol vs Torque

El técnico de Montevideo City Torque, Ignacio Ithurralde, se refirió al cruce que tuvo con el zaguero de Peñarol Hernán Menosse tras la jugada del 2-1 aurinegro en el partido de este domingo en el Campeón del Siglo que terminó 2-2.

El cruce entre ambos se dio luego de la polémica en el gol del 2-1 mirasol, en el que los ciudadanos reclamaron falta sobre el arquero Gastón Guruceaga.

Inés Guimaraens

Guruceaga y la jugada de la polémica

Todo comenzó con un penal. Matías Arezo cobró la falta a la izquierda de Guruceaga, el golero atajó notable, el goleador fue a buscar el rebote y fusiló al arquero que se jugó el cuerpo y volvió a salvar.

La pelota cobró elevación, Arezo intentó una chilena, pero Guruceaga se anticipó y rechazó con la mano. En ese momento, cuando Arezo se incorporaba entró en contacto con el golero y un jugador de Peñarol se le cayó encima al meta. Rossi aprovechó la volada y, habilitado, metió la pelota en el arco para el 2-1 de Peñarol.

El gol generó protestas del banco de City Torque y el entrenador Ignacio Ithurralde terminó discutiendo acaloradamente con Menosse.

Inés Guimaraens

Tumulto en Peñarol vs City Torque

¿Qué pasó con Menosse? Lo que dijo Ithurralde

En conferencia de prensa tras el partido, Ithurralde contó que pasó con Menosse.

"En la jugada del segundo gol de Peñarol de rebote yo pateé una pelota a la tribuna y Menosse aprovechó para ganarse un poco a la tribuna y a la gente, defendiendo algo indefendible”, dijo el DT de los celestes.

Inés Guimaraens

Ignacio Ithuralde en el Campeón del Siglo

“Si bien yo no estuve bien, él no tiene que venir a decirme nada y a salir a defender a 40.000 personas. Fue algo efímero pero después se armó un tumulto, no pasó nada", agregó.

El entrenador también consideró que cargaron contra su arquero y debió cobrarse infracción.

"Me parece que la falta en el rebote del penal sobre Guruceaga fue clara y me llamó la atención que habiendo VAR no se hubiera sancionado", dijo.