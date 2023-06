Ignacio Pallas: el verdugo de Peñarol, su opinión del penal de Menosse y la tabla de posiciones que lleva su padre

Ignacio Pallas lleva dirigidos cinco partidos contra Peñarol en su joven carrera como entrenador y está invicto. Con Fénix le ganó dos veces y empató las dos restantes. Con La Luz lo venció el viernes pasado en un partido que quedará para la mejor historia del elenco de Aires Puros.

"Es una estadística fuerte, es buena, para todo el cuerpo técnico, porque hemos obtenido buenos resultados", dice Pallas en diálogo con Referí. Sin embargo, el DT no tiene una receta especial para enfrentar al aurinegro: "Cada partido lo encaramos de la misma manera. Nos concentramos mucho en lo nuestro y desde lo que proponemos, nos tratamos de adaptar a lo que puede plantear el rival. Después, las situaciones del partido se van dando. Cuanto más estemos confiados en lo nuestro, es más factible que nos podamos adaptar a lo que el rival nos presenta", analiza.

Torneo Equipo Cancha Resultado Goles Clausura 2021 Fénix Campeón del Siglo 0-0 Apertura 2022 Fénix Capurro 1-0 Gonzalo Vega Intermedio 2022 Fénix Campeón del Siglo 0-0 Clausura 2022 Fénix Campeón del Siglo 1-0 Gonzalo Vega Intermedio 2022 La Luz Campus de Maldonado 3-2 Nicolás Royón, Luis Machado, Juan Quintana; Sebastián Cristóforo, Sebastián Rodrígguez

Con Fénix, Pallas no recibió un gol contra Peñarol en cuatro partidos. Todos los enfrentamientos fueron contra Mauricio Larriera. De hecho, en el Clausura 2022, por la primera fecha del certamen, el agónico triunfo del Ave terminó generando la intempestiva renuncia de Larriera, que hoy está en la mira de Barcelona de Guayaquil.

Con Nacional, en cambio, perdió un partido con Fénix y le empataron el otro en un sexto minuto de adición (gol de Léo Coelho), mientras que con La Luz, en el Apertura de este año, cayó 3 a 0.

Leonardo Carreño

Contra Nacional aún no ha podido ganar

El triunfo de La Luz del viernes ante Peñarol tuvo tintes épicos, como también los tuvo el triunfo en la serie semifinal de Copa AUF Uruguay, cuando el DT del merengue era Julio Fuentes.

"Lo volví a ver el domingo de noche y vi cosas que durante el partido las fui sintiendo. Se hizo un buen partido dentro de lo planificado, tratamos de presionar arriba para poder achicarles los espacios, defendimos fuerte cuando había que defender en zona baja y aprovechamos los contragolpes con salida rápida. Luego del gol de ellos intentamos jugar de la misma manera, pero cambiamos el sistema táctico y algunos jugadores para encontrar variantes. Cuando nos vimos otra vez abajo en el marcador, el equipo tuvo un gran resto anímico para ir en busca del partido sin aflojar. Y lo logrado fue una muestra de esa insistencia", reveló Pallas.

"La intención era presionar arriba a Peñarol, en salida, para no dejarlos progresar en la cancha. También sabíamos que, en algún momento, esa presión no podía salir de buena manera, sea por virtud de Peñarol o por alguna situación nuestra de no llegar a tiempo a la presión. Las veces que pasó, el equipo se pudo reamar defensivamente rápido y cerrar los espacios. En el primer tiempo, Peñarol solo tuvo una llegada donde Kevin Méndez quedó solo tras salida rápida, pero donde hubo un resbalón de un jugador nuestro", agregó el DT que trabaja con Federico Vega y Carlos García como ayudantes, Agustin Gabus como preparador físico y Bruno Vitacca como entrenador de goleros.

Pallas elogió la riqueza que encontró en el plantel de La Luz: "Para el segundo tiempo buscamos cambiar con Juan Quintana en lugar de Cristian Quintero que tiene un mano a mano muy desequilibrante, pero como la cancha estaba bastante pesada, buscamos la explosión y potencia que tiene Juan para explotar los espacios. Hay jugadores jugadores que se adaptan a muchos sistemas. Después entraron Juan Martín Boselli que tiene velocidad y mete muy buenas diagonales. Aníbal Hernández para tener otro jugador con manejo en el mediocampo, Juan Pablo Fagúndez por Enzo Castillo que estaba amonestado y también para buscar más piernas en el despliegue. Y por último Luis Machado, para tener otra presencia de área. Todos influyeron en el partido".

Sobre la gran polémica que tuvo el partido que fue el penal que Javier Feres cobró tras un centro llovido por un brazo extendido de Hernán Menosse sobre el hombro de Luis Machado quien se tiró acusando un inexistente golpe en la nuca y donde el juez de VAR Diego Dunajec le sugirió al árbitro central revisar la jugada en el monitor, Pallas dijo: "No me gusta analizar mucho el arbitraje porque hay muchas cosas para analizar de un partido y me baso en lo que pasa en todo el juego. Pero puntualmente en esa jugada en cancha veo que Machado salta y hay un brazo extendido de Menosse que es una falta y que por ser dentro del área es penal. Esa decisión del juez es una dentro de un montón de decisiones que se toman. Puede ser que el penal sea dudoso, pero después de eso, Peñarol se volvió a poner en ventaja y nosotros, en seis minutos, se lo dimos vuelta. Por eso no me quiero detener en esa sola situación puntual. El error que tuvimos después en el penal que nos cobraron hace más grande el triunfo porque lo dimos vuelta en seis minutos y eso es una marca que dejó el plantel para la historia de La Luz".

Leonardo Carreño

La Luz es su segunda experiencia tras dirigir a Fénix en 2021-2022

Pallas asumió su cargo en la cuarta fecha del Torneo Apertura luego de una sorpresiva renuncia de Julio Fuentes tras perder 3-1 con Wanderers y 4-3 con Peñarol. En la tercera fecha, el equipo fue dirigido en cancha por el gerente deportivo Federico Porto aunque fue el DT de Tercera, Damián Enriquez, quien hizo la planificación del encuentro. Perdieron 1-0 con Defensor Sporting.

"Cuando un entrenador toma un plantel que no armó, se lo acepta tal cual está y sabe con qué recursos va a contar, después no vale la excusa de que no lo armó él", sostuvo Pallas.

"A algunos los tuve como compañeros, a otros de rivales y a otros los dirigí en Fénix: Boselli, Bruno Scorza, Federico Puente y Francisco Martirena. Hay muchos jugadores de trayectoria, es un plantel con mucha variabilidad acostumbrado a jugar con un sistema madre de 3-4-3 pero que se adapta a los cambios de sistema y con muchas ganas para entrenar y exigirse", analizó.

Uno de los jugadores a los que Pallas no conocía es Nicolás Schiappacase, autor de nueve goles en el Torneo Apertura: "En la primera semana estaba suspendido por roja contra Defensor, pero lo vi entrenar y me demostró que más allá de las condiciones que tiene le vi muchas ganas y lo que más me mostró fueron eso, ganas. Cuando pasó el campeonato se fue soltando, sufrió otra expulsión con Liverpool y luego fue sumando minutos que se los fue ganando y empezó a hacer goles. Terminó siendo muy determinante en el Apertura. Se le nota mucho convencimiento y ganas de volver a ese nivel que tuvo en otros tramos de su carrera".

El jugador cursa un desgarro que lo dejó afuera del partido con Peñarol: "Vamos a ver cómo evoluciona día a día, viene bien, pero no hay que ponerle una fecha a su retorno".

Sobre las chances de que emigre a Everton de Chile, Pallas dijo: "El único jugador que termina contrato el 30 de junio es Quinteros y queremos que se quede y se están haciendo las gestiones. El resto tiene contrato hasta fin de año y el club no tiene nada sobre una posible salida".

@OficialCAP

Porcile contra Bentancur en el triunfo del viernes

Desde que Pallas asumió como entrenador de La Luz, en la cuarta fecha, la tabla dice que el merengue está cuarto detrás de Nacional (26), Peñarol (25) y Defensor Sporting (22), con 21 puntos.

"Mi padre está jubilado y le encantan los números y me la pasó. Son números que a veces parecen fríos, pero que marcan que poder estar cuartos entre 16 es muy importante. Además. entre el final del Apertura y el inicio del Intermedio logramos ganar tres partidos seguidos, algo que esta temporada solo consiguieron Nacional, Peñarol y Defensor Sporting. A veces se minimiza el ganar en el fútbol uruguayo y la verdad es que es dificilísimo logarlo", expresó el DT.

Lo logrado ya está logrado. Pero el camino hacia la salvación del descenso o el sueño de una copa internacional es largo: "Tenemos que intentar mantener esta racha y quedan muchos partidos por delante", concluyó Pallas.