Imperio de la nada absoluta

Leo, no del signo astrológico sino del verbo leer, una nota publicada hace tiempo en un diario bonaerense, a la que por casualidad reencuentro en el garaje polvoriento de mi casa: “Nicole Neumann llora en Telefe y cuenta los pormenores de laconflictiva ruptura con su ex Fabián Cubero. Esmeralda Mitre confiesa en América que le fue infiel a Darío Lopérfido. En los dos canales, las rubias tienen el tiempo suficiente para explayarse y dar más y más detalles de su vida privada. Una se lamenta porque sus hijas duermen con la nueva pareja del padre y la otra declara que su ex marido nunca se enteró de las aventuras que tuvo ‘con gente famosísima’. Los panelistas que las rodean escuchan con atención y se relamen al pensar que esas declaraciones van a tener enorme rebote mediático. En televisión, nunca se tiene certeza sobre qué producto tendrá éxito pero sí se sabe que, si una celebrity saca a ventilar sus trapitos al sol, el rating se va a disparar. La fórmula no falla y, cuanto más banal, más exitoso”.