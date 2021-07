Inauguran parador nocturno en colegio Pío para personas que duermen en la calle

Se inauguró este lunes un “Parador Nocturno” en las instalaciones del colegio salesiano Pío IX de Villa Colón para albergar durante las noches de invierno a personas en situación de calle.

Se trata del primer parador que se abre como resultado de la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con una organización de la sociedad civil; en este caso se trata de “La olla de Villa Colón”.

El Mides comenzó a instrumentar los Paradores Nocturnos como alternativa para las personas que viven en la calle y no quieren ingresar a centros por diferentes circunstancias.

“Es una propuesta intermedia entre pasar a la intemperie y los refugios que albergan a personas en situación de calle pero, para acceder, se requieren cumplir con ciertas condiciones que muchas estas personas no están dispuestas a asumir (por ejemplo, ingresar sin mascotas, ciertas condiciones de higiene)”, explicó Juan José Malvárez, adjunto a la Dirección Nacional de Protección Social del Mides.

Esta iniciativa supone la articulación “con organizaciones que conocen a la gente que vive en la calle, con la que tienen un vínculo, hay confianza, y por eso se aprestan a aceptar pernoctar en los paradores”. “Hay un componente de relación que es un diferencial”, afirmó Malvárez. “Este es un camino que la sociedad civil y el Estado podemos y debemos trabajar en conjunto”, agregó.

"La Olla de Villa Colón” trabaja en la zona desde hace 5 años como iniciativa de un grupo de jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano de Villa Colón que se conformó con la intención de ayudar a quienes se encuentran en situación de calle. Cada viernes de noche de marzo a diciembre, los jóvenes preparan un plato de comida sustanciosa, y salen al encuentro de quienes viven en la calle. Este año también colaboraron para que se vacunaran contra el covid-19 con la cooperación del Mides.

Un detalle que sorprendió fue que cada cama tenía el nombre de las personas que dormirían allí junto a la muda de ropa.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, si bien no pudo asistir a la inauguración les envió un mensaje por WhatsApp a los jóvenes en el que les agradeció el trabajo “detallado” que realizan para que estas personas en situación de calle no solamente tengan un lugar donde dormir sino que encuentren afecto. “La verdad que cuando me llegaron las imágenes con los nombres de cada uno no son pequeños gestos, son enormes gestos que hacen la diferencia”, les expresó.

En la inauguración estuvieron presentes el inspector salesiano, Alfonso Bauer, la diputada Fernanda Araújo, quién asumió la banca que era de Lema en Diputados, funcionarios del Mides, los jóvenes que integran el equipo de "La Olla", y sacerdotes salesianos integrantes de la comunidad del Pío.