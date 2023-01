Causa del incendio en Bulevar Artigas: informe preliminar apunta a descuido de una llama encendida

El departamento de Bomberos presentó a la Fiscalía un informe preliminar sobre el incendio en el apartamento de Bulevar Artigas y Palmar, en el que murieron una mujer y su hija al lanzarse por la ventana. Según supo El Observador la hipótesis provisoria es que se debió a un incendio accidental a raíz de un descuido. Había una llama encendida que tomó contacto con materiales inflamables que estaban cerca, dice el informe.

El Observador informó este miércoles que la primera hipótesis de Bomberos fue que el incendio partió de una vela aromática que estaba en una zona contra la pared. Cerca de allí habían muebles de madera y sillones que podrían haber propagado el fuego.

El informe definitivo, estiman, estará listo la próxima semana. Para eso, será clave la declaración del padre de la niña y marido de la mujer, que este martes no pudo hacerlo debido a la conmoción por lo sucedido. Si bien se tomaron declaraciones a vecinos, estos no lograron ver nada relevante. La mayoría evacuó el edificio por alerta de las autoridades. Algunos de ellos, consultados por El Observador, señalaron que incluso llegaron a pensar que el fuego venía de algún negocio aledaño y no de su propio edificio. Eso se debía a que el fuego estaba muy concentrado en el living comedor y ellos lo olían lejano.

El director de Bomberos, Ricardo Riaño, señaló que si la mujer hubiera decidido aguardar por asistencia en el dormitorio, hubiera logrado salvar su vida. Sin embargo, en la desesperación de ver que se le llenaba el dormitorio de humo, decidió lanzarse junto a su hija por la ventana.

Para continuar la investigación, la Fiscalía aguarda por las pericias definitivas de Bomberos, la autopsia de las fallecidas y el examen toxicológico (todas pruebas de rutina). También por la declaración del padre, que comparecerá cuando esté en condiciones emocionales de hacerlo. Mientras tanto, analizarán las cámaras de seguridad de Bulevar Artigas y el informe preliminar que entregará Bomberos.