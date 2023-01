Incendio en Bulevar: "El efecto del fuego y el humo evidentemente fue shockeante para tomar la decisión", según director de Bomberos

Bomberos, Policía y Fiscalía buscan poder reconstruir paso por paso lo sucedido previo a la escena con la que se encontraron en Bulevar Artigas y Palmar sobre las 7 de la mañana. Las camas destendidas, por ejemplo, indican a Bomberos que probablemente el fuego que se originó en el living las haya sorprendido cuando recién se levantaban. Incluso, teorizan que las podría haber alertado un detector de humo que había en el dormitorio.

Pero es tan solo eso, una teoría. De hecho ni siquiera les consta que el detector estuviera funcionando, dijo el director de Bomberos, Ricardo Riaño a El Observador.

Los profesionales consultados narraron la escena inicialmente como "confusa". Incluso llegaron a pensar que los cuerpos que yacían en la vereda de Bulevar Artigas eran el de la menor y su niñera. Hasta que poco tiempo después pudieron determinar que era su madre.

La mujer y su hija de 7 años se sintieron en el dormitorio sin escapatoria. El fuego se desarrollaba en el living, pero al cuarto lo invadió el humo. Por alguna razón que desconocen –aunque suponen que debió creer que morirían de todas formas– la mujer se lanzó con su hija por el balcón. Según supo El Observador en base a fuentes policiales, la primera hipótesis que manejó el personal de Bomberos fue que el foco del fuego en el living pudo haber sido una vela aromática que estaba en una zona contra la pared.

Sin embargo, estuvieron trabajando en el tema durante toda la jornada y este miércoles presentarán su primer informe preliminar a la Fiscalía actuante, confirmó Riaño. "Tenemos bastante clara el área de origen. Lo que no tenemos totalmente definido es la causa probable que originó el incendio", señaló.

El informe definitivo, estiman, estará listo la próxima semana. Para eso, será clave la declaración del padre de la niña y marido de la mujer, que hoy no pudo hacerlo debido a la conmoción por lo sucedido. Si bien se tomaron declaraciones a vecinos, no lograron ver nada relevante. La mayoría evacuó el edificio por alerta de las autoridades. Algunos de ellos, consultados por El Observador, señalaron que incluso llegaron a pensar que el fuego venía de algún negocio aledaño y no de su propio edificio. Eso se debía a que el fuego estaba muy concentrado en el living comedor y ellos lo olían lejano.

Sus vecinos, que no salen de la conmoción, piensan y repiensan qué pudo haber buscado hacer la mujer, a quienes conocían desde hacía años y de la que hablan maravillas. "¿Sabés qué? Nada de lo que podamos decir ni pensar las va a traer de vuelta, no tiene sentido", reflexionó una de ellas. Otra aventura que quizás pudo llegar a pensar, en ese momento de tanto nervio, que el pequeño toldo del negocio de abajo a lo mejor podría aguantarlas.

"Un toldo de esas características con la velocidad y el peso de una persona normal... Es determinante que con esa trayectoria... A veces ni el colchón inflable nuestro lo sostiene", expresó Riaño. Para el director de Bomberos, a raíz de los elementos relevados hasta el momento, hay solo una explicación: una sensación de pánico que fuera de esa situación es imponderable. "El efecto del fuego y el humo evidentemente fue shockeante para tomar la decisión", expuso.

"Todas las personas reaccionamos diferente frente a una situación de esa naturaleza. Hay que estar. En las Torres Gemelas la gente se tiraba al vacío. (Ella) toma la decisión drástica rápido antes de ser envuelta por las llamas", dijo y agregó: "Estamos acostumbrados a estas cosas pero vimos una situación bastante fea. La escena era muy shockeante".

Si bien el calor del incendio hizo imposible que ambas pudieran abrir la puerta para escapar, a criterio del director de Bomberos, si la mujer hubiera esperado asistencia ambas se podrían haber salvado.

Ella era personal de la salud y vivía con su marido y su hija en ese edificio desde hacía varios años. "Éramos como una familia grande", contó una vecina a Telemundo. Todos los consultados por varios medios destacaron la armonía familiar y cómo paseaban todos juntos a su perro, un pastor alemán que sobrevivió a la tragedia. El perro, por instinto, no se lanzó por el balcón y luego fue rescatado por Bomberos. Estaba semintoxicado, pero al brindársele oxígeno, sobrevivió.

Para continuar la investigación, la Fiscalía aguarda por las pericias de Bomberos, la autopsia de las fallecidas y el examen toxicológico (todas pruebas de rutina). También por la declaración del padre, que comparecerá cuando esté en condiciones emocionales de hacerlo. Mientras tanto, analizarán las cámaras de seguridad de Bulevar Artigas y el informe preliminar que entregará Bomberos.