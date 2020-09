Incendio en Palacio de Tribunales: agua que quedó en el lugar puede generar más pérdidas

El Poder Judicial todavía espera para cuantificar los daños que generó el incendio en el Palacio de los Tribunales este lunes, frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, ya que las tareas de Bomberos continuaron hasta la noche y todavía no terminó la limpieza del lugar.

El fuego se originó en el subsuelo, en una de las salas donde funciona el archivo, por lo que generó daños en los expedientes de la materia civil de los últimos cinco años que estaban allí guardados. Sin embargo, debido a la alta concentración de humo y la utilización de agua, las pérdidas pueden ser mayores a las previstas en un informe primario.

El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, explicó que la destrucción "no fue completa" y quedó mucha agua en el lugar, por lo que todavía no se terminó con la limpieza.

Tampoco se conocen las causas del incendio, pero el vocero de Bomberos, Pablo Benítez, comentó que la combustión fue lenta e incompleta, por lo que no hubo llamas aunque el humo invadió todo el edificio.

Una empleada de limpieza detectó el humo en una de las salas, de cuatro metros cuadrados, y le avisó al personal de seguridad. En ese momento comenzó la autoevacuación, por lo que cuando llegó el personal de Bomberos no quedaban muchos funcionarios en el edificio de seis pisos.

Oxandabarat explicó que aunque los expedientes íntegros no tienen respaldo, sí los actos procesales. "Los abogados tienen respaldo, se pude juntar con resoluciones o incluso con audios que permite reconstruir los expedientes".

En las sedes judiciales, los archivos son de los últimos diez años, ya que los documentos anteriores se almacenan en un depósito que compró el Poder Judicial.

El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Elizalde, dijo que este martes se retomaron las tareas en las oficinas pero había un "olor muy penetrante" debido a los archivadores plásticos.

Sobre las pérdidas que se estiman luego del incendio, añadió que serán "importantes" y el trabajo de reconstrucción "es complejo".

Problemas edilicios

En junio hubo un incendio en los Juzgados Letrados de Trabajo, ubicados en la calle 25 de Mayo. Según el sindicato se debió a una "falta de mantenimiento" en un edificio antiguo. "Fue un caño de agua que reventó y justo estaba cerca de los cables y se prendieron fuego", contó Elizalde. Sin embargo, en esa oportunidad no se afectó la zona de archivo y fue controlado rápidamente.

La reiteración de un incendio en sedes judiciales preocupa a los trabajadores por la situación económica y presupuestal del organismo.

El secretario del sindicato destacó el "interés" del Poder Judicial para "subsanar las fallas edilicias y el mantenimiento" pero según sostuvo hay sedes "con problemas preocupantes, también en el interior", señaló.

"Se hacen refacciones pero sobre edificios viejos, como en Bartolomé Mitre. Es una necesidad presupuestal poder mantener en condiciones los lugares de trabajo", apuntó.

La partida para el Poder Judicial en el proyecto de Ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento es el mismo para todo el quinquenio, unos $ 7.523 millones por año (US$ 176 millones).

Ese monto asignado se divide en $ 637 millones para gastos de funcionamiento (US$ 15 millones), $ 6.736 millones (US$ 158 millones) para remuneraciones, y $ 149 millones (US$ 3,5 millones) para inversiones, que se mantienen sin incrementos durante todo el período.